Cruz Azul hace oficial la salida de Mateusz Bogusz y se va en un movimiento histórico

Tras semanas de incertidumbre, este jueves el Cruz Azul por fin hizo oficial la salida del atacante placo Mateusz Bogusz, quien se marcha en un movimiento histórico a la MLS, pues es el fichaje más cuantioso para el Houston Dynamo. La Máquina se deshizo de un jugador que le estorbaba en la plantilla, pero es un movimiento que llega tarde, pues fue clave para que no se incorporara el colombiano Miguel Borja.

Luego de unas largas negociaciones, Cruz Azul llegó a un acuerdo con el Houston Dynamo, el cual según con medios nacionales e internacionales es de 10 millones de dólares o más. Aunque no se reveló la cifra oficial, el Dynamo sí aseguró que esta transacción es la más cuantiosa en la historia del club.

Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste 🇵🇱



Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF 💙



¡Gracias y éxito, Mateusz!



————



Mateusz Bogusz’ time as Cruz Azul player ends today 🇵🇱



We’ll always remember his great goal in the last CONCACAF final 💙



Thank… pic.twitter.com/e9KbHvj1tz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 29, 2026

“Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF ¡Gracias y éxito, Mateusz!”, fue el escueto mensaje con el que los cementeros despidieron al polaco. Por su parte, el Houston Dynamo dijo: “Lo querían, lo tienen, bienvenido a La H, Mateusz”.

El polaco de 24 años de edad firmó con el equipo estadounidense hasta la temporada 2027-28, pero con opción a renovar hasta la 29-30. Con el Cruz Azul jugó 39 partidos en la Liga MX, con tres goles y siete asistencias. Números pobres para un futbolista que llegó con grandes expectativas.

Se pensó que Bogusz podría convertirse en el mejor del equipo y en uno de los extranjeros más competitivos de la Liga MX por su talento, visión y capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo, pero la realidad es que el europeo quedó a deber.

You wanted him, we got 'em. Welcome to the H, Mateusz! 🤘



🗞️ https://t.co/lEiv6dENdl pic.twitter.com/UdoyW2gGX4 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 29, 2026

Lo más destacado es que marcó un gol en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, que permitió que los cementeros asistieran a la Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Después de un paso discreto, ahora se marcha al Dynamo de la MLS.

“Todos en el club estamos emocionados de dar la bienvenida a Mateusz a Houston mientras seguimos construyendo un equipo capaz de competir al máximo nivel en 2026”, dijo el entrenador del Dynamo, Ben Olsen.

El Houston Dynamo es el segundo equipo que el placo defenderá en la MLS. El primero fue el Los Angeles FC. “Es un atacante de la MLS con la calidad y la mentalidad necesarias para cambiar el rumbo del partido, y esperamos ver pronto a Mateusz jugar ante nuestra afición en el Shell Energy Stadium”, agregó el DT.

aar