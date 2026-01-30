¡Bombazo! Cruz Azul quiere romper el mercado y va por el delantero más temido de todos

Cruz Azul quiere romper el mercado con uno de los atacantes más temidos de la Liga MX.

El Cruz Azul desea tener un ataque de miedo en el Clausura 2026 y para ello quiere fichar a como dé lugar al brasileño João Pedro, goleador del Atlético de San Luis, por quien está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión antes de que termine el mercado de fichajes de la Liga MX.

De acuerdo con reportes de ESPN, la directiva de La Máquina quiere sumar a sus filas al campeón goleador del Apertura 2025, esto luego del fichaje fallido del atacante colombiano Miguel Borja, pues Nicolás Larcamón quiere apuntalar su ofensiva debido a que este semestre el club también juega la Concachampions.

🚨 Cruz Azul continúa observando perfiles, Joao Pedro si es opción pero de momento no hay nada formal.



El jugador acaba de renovar con Atlético de San Luis y el panorama luce complicado además de sus 33 años.

João Pedro compartió el liderato de goleo del Apertura 2025 con Armando la ‘Hormiga’ González (Chivas) y con Paulinho (Toluca), pues los tres marcaron 12 anotaciones durante la fase regular del campeonato.

¿Cuánto tendría que pagar Cruz Azul por la cláusula de rescisión de João Pedro?

La cláusula de rescisión de João Pedro, delantero del Atlético de San Luis, sería de 3.5 millones de dólares, cantidad que el Cruz Azul tendría que pagar para hacerse de los servicios del brasileño.

Dicha cantidad la reveló La Gazzetta dello Sport después de que el diario italiano dio a conocer que el Pisa estaba interesado en fichar al atacante del conjunto potosino.

El contrato de João Pedro con el Atlético de San Luis vence hasta el verano del 2027, es decir, cuando concluya el Torneo Clausura del próximo año.

De acuerdo con información del sitio Transfermarkt, el goleador brasileño João Pedro está tasado en 1.7 millones de dólares.

¿Cuáles son los delanteros de Cruz Azul en el Clausura 2026?

Gabriel el ‘Toro’ Fernández y Bryan Gamboa son los únicos dos delanteros que Cruz Azul tiene registrados para el Clausura 2026, por lo que la urgencia de contratar a alguien como João Pedro es justificada.

La Máquina no concretó el fichaje de Miguel Borja porque no podía materializar la salida del mediocampista polaco Mateusz Bogusz, cuya plaza de futbolista no formado en México finalmente quedó liberada.

En los últimos días también circuló el nombre del delantero mexicano Henry Martín, quien forma parte del América desde el Clausura 2018, pero parece ser que era más un rumor que un interés real de Cruz Azul por contratar a La Bomba.

EVG