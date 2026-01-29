¡Última hora! Cruz Azul quiere dominar la Liga MX y van con todo por un campeón de Libertadores

El Cruz Azul no tuvo el mejor inicio de torneo en el Clausura 2026. Tanto dentro como fuera de la cancha, con bajas en el nivel de juego y fiasco en cuanto a fichajes. Para mejorar el rumbo, la directiva cementera está analizando contratar a un campeón de Libertadores.

De acuerdo con información de medios nacionales, La Máquina buscaría la llegada de Luiz Araújo, quien es uno de los mejores jugadores del Flamengo, que empezó 2026 como el campeón de la Copa Libertadores y de la Serie A de Brasil.

Fuentes: Luiz Araújo está en el radar de Cruz Azul. La Máquina ha iniciado sondeos por el delantero brasileño de Flamengo.

Con @Oliveira32Pablo. pic.twitter.com/Ov7SlJgkuR — Carrerismo (@ikecarrera) January 28, 2026

Los dirigentes celestes están analizando la viabilidad para incorporar al futbolista de 29 años de edad, quien cuenta con gran desequilibrio por las bandas y experiencia internacional. El volante ofensivo tiene gran remate, creación de juego y busca asociarse con sus compañeros. También puede jugar como extremo, aprovechando sus habilidades a pierna cambiada.

Hasta el momento no existe una oferta formal por el Cruz Azul, no hay negociaciones, pero se dice que el interés del equipo mexicano es real, pero depende de las condiciones económicas que se le presente al Flamengo y a Luiz Araújo.

Cruz Azul se mueve en el marcado

El Cruz Azul estaría interesado en fichar de último momento a Henry Martín, la máxima figura del América en los últimos tiempos, luego de la caída del fichaje del delantero colombiano Miguel Borja, y tiene poco tiempo, pues el mercado de fichajes para el Clausura 2026 de la Liga MX cierra el próximo 9 de febrero.

De acuerdo con información de Azteca Deportes, La Máquina habría puesto el ojo en La Bomba, quien en el último año ha tenido poca actividad al verse mermado su estado físico por las lesiones. La salida de Ángel Sepúlveda de las filas cementeras también sería otro motivo por el cual los de La Noria se fijaron en el ariete yucateco.

Henry Martín es una opción que la directiva de Cruz Azul considera para fortalecer su delantera en el Clausura 2026, el segundo torneo de Nicolás Larcamón como entrenador del club.

