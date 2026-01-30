¡GOLAZOS! Jordan Carrillo aplica la ley del ex y logra sus primeros tantos con Pumas en duelo ante Santos (VIDEO)

Jordan Carrillo festeja su primer gol con Pumas en el Clausura 2026.

El mexicano Jordan Carrillo hizo sus primeros goles con Pumas este viernes, al marcar en primera instancia con un gran remate de cabeza en el duelo de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Santos Laguna, el equipo del cual es canterano.

Alan Medina envió un centro al área y Jordan Carrillo se elevó por todo lo alto para conectar el balón con la testa, dejando sin oportunidad al guardameta Carlos Acevedo al minuto 12 del encuentro con sede en el Estadio Olímpico Universitario para poner al frente a los auriazules.

¡La ley del ex! Jordan Carrillo hace un golazo, le festeja a Santos y Pumas ya lo gana pic.twitter.com/TP0vAsEPp6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

¡¡Ya es goleada!! Jordan Carrillo hace doblete de locura en apenas 30 minutos 😱🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/5ADWwPF07B — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

La segunda anotación de Jordan Carrillo con Pumas llegó al minuto 31, cuando abatió a Carlos Acevedo con un tiro raso de derecha a primer poste tras un contragolpe para poner el 3-0, pues Adalberto Carrasquilla había conseguido el 2-0 al 21′.

Jordan Carrillo, uno de los refuerzos de Pumas para el Clausura 2026

El mediocampista mexicano Jordan Carrillo es uno de los seis refuerzos de Pumas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, llegó a las filas del club capitalino procedente de Santos Laguna, el único equipo en el que había jugado antes en la Liga MX.

Jordan Carrillo tuvo una experiencia en Europa en la Temporada 2022-2023, en la que formó parte del Sporting de Gijón.

César Garza, Juninho, Tony Leone, Robert Morales y Uriel Antuna son las otras caras nuevas de Pumas para el Clausura 2026, el tercer torneo de los universitarios bajo la dirección técnica de Efraín Juárez.

¿Cuántos goles hizo Jordan Carrillo son Santos?

Jordan Carrillo marcó cuatro goles en 99 partidos de carácter oficial con Santos Laguna. Tres de esas dianas fueron en partidos de Liga MX y una en la Leagues Cup.

Querétaro, Pachuca y Puebla fueron sus víctimas en Liga MX con la casaca lagunera, con la que su tanto en el torneo entre equipos mexicanos y la de MLS fue ante el Colorado Rapids.

EVG