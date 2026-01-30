¡VILLANO! Sebastián Córdova hace el ridículo con el Toluca y falla un penalti ante el Puebla (VIDEO)

Sebastián Córdova falló un penalti en la visita del Toluca a Puebla.

El mexicano Sebastián Córdova desaprovechó una gran ocasión de marcar su primer gol con el Toluca al fallar un penalti en el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX contra el Puebla. Anunció mucho su cobro y Ricardo Gutiérrez desvió el disparo e impedir el gol en el duelo con sede en el Estadio Cuauhtémoc.

Sebastián Córdova arrancó por primera vez como titular con los Diablos Rojos, actuales bicampeones del futbol mexicano, pues en los dos juegos anteriores del campeonato tuvo minutos, pero fue suplente.

El penal que falló Sebastián Córdova.



Paulinho le cedió el penal para que Sebas hiciera su debut goleador y el mexicano lo falló.



— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 31, 2026

El árbitro, con la ayuda del VAR, marcó un penalti a favor del Toluca en la compensación del primer tiempo por una mano de Luis Gabriel Rey. Sebastián Córdova no estuvo fino y dejó escapar la oportunidad de hacer su primer tanto con los mexiquenses.

La actividad de Sebastián Córdova en sus primeros juegos con Toluca

Sebastián Córdova debutó con el bicampeón Toluca en el triunfo de 3-1 sobre Santos en la segunda jornada del Clausura 2026, cotejo en el que ingresó al minuto 70 en sustitución del brasileño Helinho.

El mediocampista mexicano tuvo un pronto reencuentro con su exeequipo Tigres, ante el cual jugó los últimos 15 minutos en el empate sin goles del cotejo de la Fecha 3, desarrollado en el Estadio Universitario.

El director técnico Antonio Mohamed le dio la confianza a Sebastián Córdova para continuar su carrera con el Toluca luego de que casi no tuvo actividad en sus últimos meses con Tigres.

El Turco le dio su primera titularidad en el partido de la Jornada 4 frente al Puebla, encuentro al que los Diablos Rojos llegaron invictos luego de dos triunfos y una igualada.

¿En cuántos equipos de la Liga MX ha jugado Sebastián Córdova?

Sebastián Córdova ha jugado en cinco clubes a lo largo de su carrera, la cual comenzó en el 2016 con los Alebrijes de Oaxaca.

Se formó en el América, pero no jugó con las Águilas sino hasta marzo del 2018, cuando tuvo sus primeros minutos oficiales con los azulcremas en un duelo de la Concachampions ante el Tauro.

Al finalizar el Clausura 2018 dejó las filas azulcremas para irse en calidad de préstamo al Necaxa, donde solamente estuvo en el Apertura 2018, pues regresó al América en el Clausura 2019.

Su etapa con el cuadro de Coapa finalizó al culminar el Apertura 2021, pues a partir del Clausura 2022 formó parte de la plantilla de Tigres, club al que dejó tras el subcampeonato del Apertura 2025 para comenzar una nueva aventura con el Toluca.

