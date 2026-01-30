Germán Berterame nuevo jugador del Inter Miami; TODOS los detalles de su contrato en la MLS

Este viernes se oficializó el fichaje de Germán Berterame al Inter Miami de la Major League Soccer. Un movimiento que se esperaba desde hace semanas, pero que por fin sale a la luz. El delantero mexicano llega al equipo de la MLS como Jugador Franquicia.

El Inter Miami ofreció detalles de este fichaje, el cual generó mucha expectativa entre los aficionados por la designación tan especial de ser Jugador Franquicia, que significa que pueden recibir salarios más altos sin afectar el límite salarial del club. Además, Las Garzas pagaron 15 millones de dólares a La Pandilla por Berte.

Listo desde el primer minuto 👈 pic.twitter.com/3Gvu0VuTQZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

“El Inter Miami CF anunció hoy el fichaje del delantero internacional mexicano Germán Berterame, procedente del CF Monterrey, equipo de la Liga MX. Berterame ocupará la posición de Jugador Franquicia y mantendrá su contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer (MLS), con opción de extensión para la temporada 2029-30″, dijo la franquicia de Florida en un comunicado.

Luego de llegar en la Temporada 2022-2023 a Rayados, Germán Berterame firmó un contrato de 2026 a 2029 con el Inter Miami. El trato tiene la opción de extender su estancia en Estados Unidos hasta 2030.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details: https://t.co/CBJatdte0z pic.twitter.com/IlIoaBuAbc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2026

La carrera de Germán Berterame

Germán Berterame tiene 105 partidos jugados en clubes. Nacido en Argentina y luego naturalizado como mexicano, el delantero comenzó su carrera en las categorías inferiores de San Lorenzo, donde debutó con el primer equipo con tan solo 17 años en un partido de la Copa Libertadores en 2016.

En 2019 tuvo un periodo tiempo de préstamo con el Patronato de segunda. Ese mismo año el Atlético de San Luis en la Liga MX se fijó en él y lo fichó. En México se consolidó como un delantero confiable, anotando 31 goles y seis asistencias en 93 partidos, siendo campeón de goleo de la Liga MX con nueve dianas en el Torneo Apertura 2022.

En 2022 se formalizó su contratación con Monterrey, en donde anotó 68 goles y 15 dio asistencias en 153 juegos. Desde 2024 representa a la Selección Mexicana, en donde cuenta con ocho apariciones y dos goles.

Berte se coloca como uno de los mejores delanteros mexicanos y tiene grandes posibilidades de jugar la Copa del Mundo 2026 con el Tricolor. Es un jugador bien valorado por Javier Aguirre y tiene mejor momento que Armando González y Santiago Giménez.

aar