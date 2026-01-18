Germán Berterame explota contra la prensa al cuestionarlo sobre su fichaje con el Inter Miami (VIDEO)

Germán Berterame es el delantero titular del Monterrey; en los últimos meses ha tenido un gran rendimiento en la Liga MX y buenas actuaciones con la Selección Mexicana, es por eso que llamó la atención de los directivos del Inter Miami y ya buscan llegar a un acuerdo con los Rayados para llevarse al mexicano a la MLS.

Sin embargo, cuando el ariete nacido en Córdoba, Argentina, estaba en el aeropuerto para realizar el viaje a la Ciudad de México para concentrar con el Tricolor, la prensa interceptó a Germán Berterame, buscando que les diera alguna declaración sobre su posible fichaje con el Inter Miami, aunque dejó en claro que no puede hablar del tema.

Buscando sacar alguna respuesta, comenzaron a preguntar sobre su convocatoria con México, pero en ese momento un periodista se metió en el camino de Germán Berterame y terminó chocando con él, así que con un semblante molesto, el jugador se detuvo y les dijo: “¿Me pueden dejar pasar? Les estoy diciendo que no me dejan hablar, con todo respeto”.

Germán Berterame se va para concentrar con la selección mexicana…



🎥 - @FelipeGalindot pic.twitter.com/phCb2o6Piw — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) January 18, 2026

Directiva de Monterrey confirma interés del Inter Miami por Germán Berterame

La noticia sobre la llegada de Germán Berterame al Inter Miami se dio cuando el Monterrey estaba disputando su partido ante el Mazatlán correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026, el cual terminaron ganando 5-1.

Días después, el ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, fue cuestionado sobre la salida de Germán Berterame del equipo para ser nuevo compañero de Lionel Messi en la MLS.

“Te puedo confirmar que sí ha habido un acercamiento y una propuesta que le es interesante a Berterame, que puede llegar a ser interesante para nosotros, pero estamos analizando porque nos llega en un momento muy inoportuno, porque estamos compitiendo, porque no hay mucho tiempo para reaccionar; lo estamos analizando al ser atractiva para Berterame”, comentó José Antonio Noriega.

Esta es la cantidad que el Inter Miami piensa desembolsar por Germán Berterame

La noticia sobre la salida de Germán Berterame del Monterrey para mudarse a la MLS con el Inter Miami ha tomado fuerza con la confirmación de un acercamiento por parte de ‘Las Garzas’ hacia la directiva de los Rayados.

Diversos reportes indican que el conjunto que dirige Javier Mascherano tiene pensado desembolsar 15 millones de dólares por el delantero mexicoargentino, movimiento que se convertiría en la venta más cara en la historia del club de la Sultana del Norte.

Germán Berterame llegó al Monterrey en julio del 2022 procedente del Atlético de San Luis, equipo donde consiguió poner su nombre como uno de los mejores delanteros de la Liga MX, y ahora con los regiomontanos lleva 152 partidos, 67 goles y 15 asistencias.

