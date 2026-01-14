Toluca no tiene rival en la Liga MX y ahora humilla al Santos en el infierno; resumen y goles del partido de la Jornada 2

En un lapso de 8 minutos, el Toluca demostró por qué es el favorito para llevar el título del Clausura 2026 y también el tricampeonato, por lo que muy pronto le quitaría al América dicho mote en la historia del futbol mexicano.

Cuando parecía que Santos daría la sorpresa de la jornada, los del Estado de México demostraron por qué son los actuales campeones y terminaron por humillar a los de Torreón. Los goles por el conjunto del Toluca fueron obra de Haret Ortega al minuto 50 (autogol), Marcel Ruiz al 53′ y Helinho al 60′. Por Santos marcó Fran Villalba al 21′.

Los dirigidos por Antonio Mohamed siguen demostrando por qué son el equipo a vencer en el certamen. Pese a estar perdiendo nunca bajaron los brazos y se mantuvieron peleando todos los balones en cualquier rincón del área.

Desde el silbatazo inicial, Santos intentó hacerse de la pelota y eso fue algo que descontroló al Toluca, ya que jamás imaginaron que así saldría el equipo rival. Pese a su intento y en los primeros minutos hacerse dueños de la redonda, el Diablo supo nivelar el encuentro.

Hay que recordar que los dos mejores hombres del Toluca en los recientes torneos como Paulinho y Alexis Vega se encuentran lesionados y no han podido tener participación. El portugués sigue con dolencias musculares, mientras que el mexicano y capitán fue operado y no podrá regresar a las canchas en las próximas semanas.

El Toluca sigue como líder general después de llegar a seis unidades en dos partidos y ambos por un marcador abultado. Le sigue Chivas, que también se mantiene invicto en el certamen.

El próximo encuentro del Toluca es ante Tigres y Santos choca ante Juárez en duelo de la Jornada 3, previo a que algunos futbolistas se concentren con la Selección Mexicana de cara a sus primeros encuentros del año.