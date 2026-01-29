¡OFICIAL! Pumas anuncia a Uriel Antuna como su refuerzo bomba para el Clausura 2026

De manera oficial los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron que Uriel Antuna se suma a la plantilla como nuevo jugador, siendo la bomba felina para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y la séptima alta para Efraín Juárez.

Antuna no entraba en planes de los Tigres, por lo que aceptó la oferta de los Pumas, que se harán de manera definitiva con los servicios del extremo, quien en el presente torneo tan solo jugó 64 minutos de los 270 posibles.

Uriel Antuna ya plasmó su firma que lo vincula a Pumas ✍️



¡Que sea una gran historia con los colores azul y oro! 🐾💪🏻



Bienvenido al Club Universidad Nacional 🤝 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/iQ3Mssr9qR — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Guido Pizarro no tuvo bien valorado al Brujo Antuna, quien a pesar de ello tuvo un poco de actividad en la final de la Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca. El atacante anotó su tanto en la tanda de penaltis, pero su equipo terminó perdiendo.

Pumas, quinto equipo de Antuna en la Liga MX

El Club Universidad será el quinto equipo que Antuna defienda en la Liga MX. Pasó por Santos, Chivas, Cruz Azul y Tigres. Los mejor que se la ha visto individualmente fue en La Máquina, en donde logró el campeonato de goleo del Clausura 2024.

La experiencia de Antuna no se limita al futbol mexicano. Fuera del país ha jugado en el FC Groningen de Países Bajos y en el LA Galaxy de la MLS. Luego de su estancia en el balompié estadounidense es cuando Guadalajara lo trajo de vuelta a la Liga MX.

La carrera de Uriel Antuna apuntaba a grandes cosas, pues luego de impresionar en su debut con Santos Laguna, se fue vendido al City Football Group el 12 de julio de 2017 y aunque firmó contrato con el Manchester City nunca alcanzó a debutar con los ingleses.

El City lo prestó el 8 de agosto del mismo año al FC Groningen de la Eredivisie. Después de Países Bajos se fue a préstamos al Galaxy. En su estancia en la MLS renovó contrato con el Manchester City hasta 2022, pero en noviembre de 2019 las Chivas informaron de la compra de su carta.

Uriel Antuna solo tiene una Supercopa MX en su palmarés. La ganó con el Cruz Azul en 2022. Sin embargo, con la Selección Mexicana tiene dos Copa Oro y con el Tricolor-Sub 23 conquistó un Preolímpico y una medalla de broce olímpica.

