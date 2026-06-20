Alemania remonta ante Costa de Marfil con doblete de Deniz Undav y son líderes del Grupo E del Mundial 2026

Una acción del Alemania vs Costa de Marfil de la Copa del Mundo 2026

Deniz Undav rescató del del ridículo Alemania, pues le dio la victoria 2-1 ante Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026. El delantero del Stuttgart con su doblete remontó el partido y consiguió el segundo triunfo teutón. El equipo europeo llegó a 6 puntos y prácticamente está en la siguiente ronda.

La Selección Alemana no amarró el primer lugar. Debe esperar el resto de juegos y enfrentar a Ecuador en el cierre de la fase de grupos para saber si avanza a 16vos de final como primer o segundo lugar.

Alemania, que arrancó el torneo con victoria goleando a Curazao, se topó con un duro equipo de Costa de Marfil, que los sorprendió con un gol de Franck Kessié al minuto 30′. Sin embargo, los africanos no pudieron sostener la ventaja.

A los teutones les anularon un par de goles, uno de ellos de Kai Havertz, quien había puesto en superioridad a su escuadra. Esa diana no concedida pudo cambiar el rumbo del partido, ya que después el cuadro que jugó todo de naranja empezó a ganar terreno.

Por momentos los marfileños defendían en un bloque bajo, cediendo el control del balón a los rivales, pero por otros apretaban desde la salida buscando una descolgada rápida que dejara a sus delanteros prácticamente en situación de mano a mano con los defensas alemanes.

El combinado dirigido por Julian Nagelsmann sabía bien que no podían permitirse una derrota y nunca bajaron los brazos. Llegó un punto en donde la insistencia era tanta que solamente era cuestión de tiempo para que se rompiera el cerrojo africano. Al 68′ cayó el empate.

A Nagelsmann le funcionaron los cambios. Hizo entrar a Nadiem Amiri y a Deniz Undav en lugar de Aleksandar Pavlović y Jamal Musiala, respectivamente.

Amiri desbordó por banda derecha y mandó un centro medido para que Undav metiera de lleno al tetracampeón del mundo en el partido con un remate de primera intención de pierna izquierda. Undav, jugador del Stuttgart de la Bundesliga, marcó su segundo gol en la Copa del Mundo 2026.

El camiseta 26 de los teutones se ha convertido en uno de los mejores jugadores del torneo. Con 29 años de edad el delantero se estrenó en la máxima justa con el sexto tanto ante Curazao.

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