“Que ni se me acerque” La dura declaración de Javier Aguirre contra un jugador de Corea del Sur (VIDEO)

Javier Aguirre es un técnico con experiencia en Europa y, en su paso por el Mallorca, coincidió con el mediocampista surcoreano Kang-in Lee, a quien conoce muy bien y, en conferencia de prensa tras el partido, el entrenador mexicano reveló lo que le dijo y que su cabello es horrendo.

Con Kang lo quiero como a uno de mi familia; lo tuve mucho tiempo, es un chico encantador. Le dije que ni se me acerque porque le iba a dar una patada, eso le dije, y que se le ve muy mal su pelo; el pelo es horrible, se pintó unos rayos horrorosos, unas mechas espantosas, eso le dije”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

"Le dije que ni se me acerque porque le iba a tirar una patada" 🤣



Javier Aguirre sobre sus palabras a Lee Kang-in en el partido entre México y Corea del Sur 🇲🇽🇰🇷



Lo dirigió en Mallorca 🔙 pic.twitter.com/7GieTzsdzs — Diario Olé (@DiarioOle) June 19, 2026

Javier Aguirre podría hacer historia con México en el Mundial 2026

Javier Aguirre, a pesar de las críticas que ha recibido, en el Mundial 2026 está a un partido de hacer historia con México en el torneo más importante del mundo, aunque aún debe enfrentarse a Chequia para conseguirlo.

La Selección Mexicana nunca ha terminado con paso perfecto la fase de grupos de un Mundial, así que si el Tricolor gana ante la escuadra europea, sería la primera ocasión en la que el combinado nacional finaliza con nueve puntos de nueve posibles en la primera fase de la Copa del Mundo.

Además, el conjunto que dirige Javier Aguirre lleva su portería imbatida en dos partidos; el Tala Rangel ha demostrado su nivel bajo los tres palos y en el encuentro ante Corea del Sur salvó una pelota en la línea para llevarse los aplausos de todo México.

Cuarta ocasión en la que México termina como líder de su grupo

La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A a falta de un partido en la fase de grupos, ya que sus dos victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur le otorgan el liderato de su sector.

Con este resultado, es la cuarta ocasión en la que el Tricolor termina en primer puesto en la historia de los Mundiales, que fueron en las ediciones de México 86, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Norteamérica 2026

Al terminar en el primer puesto de su grupo el equipo de Javier Aguirre se medirá ante un tercer lugar que puede salir de diferentes sectores, aunque el grupo que lleva más probabilidades para ser el rival de México es el H, en el que está Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde.

DCO