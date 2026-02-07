Cruz Azul rescata un punto en su visita a Toluca; Querétaro vence al León y gana por primera vez en el torneo

Toluca abrió las puertas del Estadio Nemesio Diez para recibir al Cruz Azul en la Jornada 5 del Clausura 2026, un partido que prometía muchas emociones al ser el mejor encuentro del fin de semana; sin embargo, el marcador terminó 1-1 y la Máquina terminó llevándose un punto del infierno.

El encuentro comenzó con el Cruz Azul manejando los hilos y manteniendo el balón en su posesión, pero conforme pasaban los minutos, el Toluca se asentaba en la cancha para tener las oportunidades de peligro de su lado.

Fue al minuto 41 de tiempo corrido cuando Jesús Gallardo apareció por la banda izquierda del campo y mandó un centro raso al área chica de Andrés Gudiño; ahí apareció el goleador Paulinho para empujar la pelota y abrir el marcador en el Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos regresaron al vestidor con el marcador a su favor, pero el Cruz Azul solo necesitaría una jugada dentro del área para poder igualar el tablero y llevarse un punto de la cancha del actual campeón del futbol mexicano.

Al minuto 64 de juego, Osinachi Ebere entró al campo para hacer su debut oficial en la Liga MX. El nuevo refuerzo de la Máquina contribuyó en la jugada del gol de su nuevo equipo en la parte complementaria del compromiso.

Al minuto 77 de tiempo corrido, José Paradela aprovechó un rebote dentro del área del Toluca para rematar con el arco abierto y con ello anotar el primer y único tanto del equipo de Nicolás Larcamón, que le propina su tercer empate al hilo al campeón de la Liga MX.

Querétaro vence a León en casa para ganar por primera vez en el torneo

Querétaro salió con sus mejores armas a la cancha del Estadio La Corregidora para buscar su primera victoria en el torneo y el León fue la víctima de los Gallos Blancos para llevarse los tres puntos al terminar 2-0 en el marcador.

Al minuto 10 de juego, Mateo Coronel se paró frente a Óscar García, que estaba bajo los tres palos, pero terminó errando la pena máxima; 11′ después, el jugador del partido, Jhojan Julio, disparó desde fuera del área para el 1-0 parcial en el marcador.

Los Panzas Verdes nunca terminaron de acomodarse en el campo, pues en el segundo tiempo sufrieron una expulsión después del segundo gol del Querétaro, el cual llegó al minuto 56 de nueva cuenta por los botines de Jhojan Julio.

Con este gran resultado, los Gallos Blancos se colocan momentáneamente en el onceavo puesto de la tabla general con cinco puntos, mientras que el León está en el decimosexto lugar con cuatro unidades en cinco jornadas.

