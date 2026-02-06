Chivas derrota al Mazatlán y continua invicto en la Liga MX; Tijuana y Puebla protagonizan terrible empate a cero

Las Chivas, el mejor equipo del torneo, visitaron el Estadio El Encanto para medirse al Mazatlán en la Jornada 5 del Clausura 2026, partido que terminó con la victoria para el Rebaño Sagrado por marcador de 2-1, y el equipo de Gabriel Milito sigue invicto en el arranque de la campaña.

Los rojiblancos no tardaron en irse arriba en el marcador; fue al minuto 15 de tiempo corrido cuando Efraín Álvarez se encargó de un tiro libre desde fuera del área y, gracias a un desvío de la barrera, terminó incrustando el balón al fondo de las redes.

A la media hora del partido, el campeón de goleo, Armando González, aumentó la ventaja para las Chivas sobre el Mazatlán. El delantero mexicano disparó desde los once pasos para conseguir su cuarto tanto del certamen y seguir en la pelea para volver a ganar el título individual al mayor rompe redes.

Llegó el medio tiempo y las Chivas se llevaron la ventaja por dos goles a cero en el tablero; sin embargo, los Cañoneros no dejarían que la victoria fuera tan sencilla para los pupilos de Gabriel Milito, ya que lograron recortar la distancia en el tablero.

Fue al minuto 56 de juego cuando Yoel Bárcenas se encargó de un tiro libre a la misma altura del que pateó Efraín Álvarez. El panameño ajustó la pelota al primer palo del arco de Raúl Rangel y el guardameta mexicano no pudo detener el disparo para evitar la caída de su marco.

El resto del encuentro fue de trámite para las Chivas, pero los líderes del Clausura 2026 siguieron dominando el encuentro, teniendo la pelota en su posesión e intentando aumentar los goles en el marcador. El Rebaño Sagrado llega a cinco victorias en el torneo y suma 15 puntos de 15 posibles, siendo el mejor equipo de la Liga MX a la fecha.

Segundo gol de tiro libre en este partido y primero del Maza. 🎥



Los Cañoneros se acercan... 👀#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #MAZCHI | #J5 pic.twitter.com/Rj3Tt17yK3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

Tijuana y Puebla empatan a cero en la frontera del país

En el tercer encuentro de la jornada de este viernes, el Tijuana abrió las puertas del Estadio Caliente para recibir al Puebla en la Jornada 5 del Clausura 2026, equipo que sacó un punto muy valioso la fecha pasada al empatar a cero con el Toluca, actual campeón del futbol mexicano.

La Jauría y la Franja no pudieron hacerse daño en los 90 minutos y terminaron repartiendo puntos en la frontera norte al terminar 0-0 en el Estadio Caliente, partido que dominó el conjunto de Sebastián Abreu, pero nunca pudieron descifrar la clave para vencer el arco del Puebla.

Con este resultado, los Camoteros siguen escalando posiciones en la tabla general y de momento se encuentran en el decimosegundo lugar en el torneo con cinco puntos, mientras que el Tijuana está en el octavo escalón con siete unidades.

DCO