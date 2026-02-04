Raphael Veiga llega al América y es el más caro de la Liga MX

Raphael Veiga apenas llegó al América y ya movió la tabla de los futbolistas más caros dentro de la Liga MX. El atacante brasileño fue anunciado ayer en las redes sociales del club y de inmediato provocó que Gilberto Mora ya tuviera rivalidad en la cima de los mejor valuados, pues ambos están cotizados en 11.8 millones de dólares.

Desde que se empezó a decir que Raphael Veiga era el hombre que deseaba André Jardine para el América, se sabía que iba a ser uno de los futbolistas más caros del plantel y de la Liga Liga MX. Tras la salida de Allan SaintMaiximan, Veiga también se convirtió en el futbolista mejor valuado del club.

El Dato: Pumas es humillado en la Liga de Campeones de la Concacaf de la mano del San Diego FC y ahora necesita un milagro para avanzar a la siguiente ronda. Busca hacer 3 goles en CU.

Raphael Veiga llegó a México el sábado 31 de enero, cuando el América derrotó 2-0 al Necaxa como local en el Estadio Ciudad de los Deportes para conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Al futbolista se le vio en uno de los palcos del inmueble.

TE RECOMENDAMOS: Superan a Federales de Chiriquí México Verde logra su primer triunfo en la Serie del Caribe

El brasileño vivirá con el América su primera experiencia en la Liga MX después de haber conseguido 11 títulos con el Palmeiras tanto a nivel local como intercontinental. De hecho es la primera vez que jugará fuera de su país.

El mediocampista originario de São Paulo ganó con el Verdão cuatro campeonatos Paulistas, dos Copas Libertadores, dos Brasileiraos, una Copa de Brasil, una Supercopa, una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

Jugó 379 partidos oficiales con el Palmeiras en toda clase de competencias desde su llegada al club en el 2017. Hizo 108 goles y colaboró con 54 asistencias.

El brasileño Raphael Veiga podría tener sus primeros minutos como jugador del América el próximo sábado 7 de febrero, cuando los dirigidos por André Jardine reciban a los Rayados del Monterrey en la Jornada 5 de la Liga MX, en duelo a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas se reencuentran con su verdugo del Apertura 2025, pues Rayados fue el club que las eliminó en los cuartos de final de la Liguilla del pasado certamen y rompió con la racha de cuatro finales consecutivas.

Raphael Veiga estuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes el fin de semana. Observó desde las tribunas el triunfo de sus nuevos compañeros sobre el Necaxa (2-0) en la Jornada 4 del Clausura 2026.

Las Águilas vencen al Olimpia en debut

El América venció a dos minutos del final 2-1 al Olimpia en su debut en la Concachampions. Ramón Juárez aprovechó un rechace de Edrick Menjívar en el área para darle la victoria a los dirigidos por André Jardine en la ida de la primera ronda del torneo, en Honduras. El otro gol de los de Coapa lo hizo Víctor Dávila.

El delantero chileno abrió los cartones en la última acción previa al entretiempo con un fogonazo de zurda al 47’. Jorge Álvarez había conseguido el de la igualada para los de casa con una excelsa definición con un tiro colocado fuera del área al 50’.

Por su parte, Tigres se presentó en la justa con un empate sin goles en Canadá contra el Forge FC.

El cuadro dirigido por Guido Pizarro tuvo ocho remates al arco por cinco de los locales a lo largo del encuentro. Juan Brunetta marcó en la segunda parte, pero el gol fue invalidado por fuera de juego.

Lo más caros de la Liga MX ı Foto: Especial