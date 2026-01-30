¡Explota el mercado! Lo desaprovecharon en la Liga MX y esta joya mexicana se va a Europa

Jugador mexicano pretendido por clubes de la Liga MX finalmente se va a Europa

En un movimiento inesperado el defensor mexicano Alan Montes deja a los Rayos del Necaxa de la Liga MX para ir a Europa por segunda vez en su carrera. El zaguero de 25 años de edad jugará en Turquía, específicamente en la segunda división con el Serik Spor.

Alan Montes, hermano de César Cachorro Montes, ya tuvo una pequeña experiencia en el Real Avilés de España y ahora busca mejor suerte en la TFF Second League. El Serik Spor es un equipo fundado en 1955, aunque en la Temporada 2015-16 empezó a ascender hasta la segunda división.

Alan Montes empezó su carrera en Cimarrones, al igual que su hermano. Después pasó a Raya2, la filial de Monterrey en la Liga de Expansión MX. Posteriormente pasó al Real Avilés.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Estrella del América vuelve al radar de un gigante mundial y este detalle podría sellar su adiós de las Águilas

Su estancia en España no fue la mejor, por lo que tomó la decisión de irse al Sporting Kansas City de la Major League Soccer estadounidense.

Luego regresó a la Liga MX para enfundarse en los colores de los Rayos del Necaxa. El equipo de Aguascalientes lo prestó al equipo turco Serik Spor.

Chivas y Cruz Azul se interesaron en Alan Mendoza

Alan Montes emprenderá una nueva historia en el futbol europeo, pero antes de ello medios nacionales informaron del interés de equipos de la Liga MX por el defensor mexicano.

Los más sonados en su momento fueron Chivas y Cruz Azul, quienes por uno u otro motivo no se decidieron a ir por los servicios del zaguero.

aar