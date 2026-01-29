¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO y GRATIS en México?

La Liga MX sigue su actividad en el Clausura 2026.

Luego de un parón de actividades por la gira de la Selección Mexicana regresa la acción del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Jornada 4 tendrá grandes partidos, con los equipos buscando sumar unidades para pelear por la parte alta de la tabla.

Los encuentros de esta fecha estarán disponibles a través de canales como Azteca 7, Canal 5 y transmisión online mediante diferentes plataformas. La cuarta jornada del certamen mexicano arranca con tres juegos este viernes 30 de enero. Habrá acción en los estadios Cuauhtémoc, Ciudad Universitaria y Olímpico de Juárez.

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026?

Viernes 30 de enero-Puebla vs Toluca-19:00 horas-Azteca 7, FOX y FOX ONE.

Viernes 30 de enero-Pumas vs Santos-21:000 horas-Vix Premium.

Viernes 30 de enero-Juárez vs Cruz Azul-21:06 horas-Azteca 7, FOX, FOX ONE.

Sábado 31 de enero-América vs Necaxa-16:00 horas-Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Sábado 31 de enero-Atlas vs Mazatlán-17:00 horas-Vix Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Sábado 31 de enero-Atl. San Luis vs Chivas-17:00 horas-ESPN, Disney Plus y Vix Premium

Sábado 31 de enero-Monterrey vs Tijuana-19:00 horas-Canal 5, TUDN, Vix Premium y Canal de YouTube de Miguel Layún

Sábado 31 de enero-León vs Tigres- 19:10 horas-FOX ONE

Domingo 1 de febrero-Querétaro vs Pachuca-17:00 horas-FOX ONE

Todas las horas son del tiempo del centro de México.

Entre los duelos atractivos de la Jornada 4 del Clausura 2026 están el Juárez vs Cruz Azul, en donde La Máquina buscará dejar de lado todos los escándalos extra cancha. Además, América busca su primer triunfo del semestre ante Necaxa.

Las Chivas buscarán su cuarto triunfo al hilo cuando se enfrente al Atlético de San Luis y Monterrey le hace los honores al Tijuana.

Chivas es líder del Clausura 2026

Al arrancar las acciones de la cuarta jornada las Chivas es líder del campeonato con pleno de tres victorias. El equipo comandado por el argentino Gabriel Milito suma 9 unidades, pero podría perder la posición de honor si deja escapar puntos y Toluca suma.

Los Diablos Rojos, actuales bicampeones de la Liga MX, marchan segundos con 7 puntos. Monterrey y Cruz Azul siguen. Para completar el Top 5 está el Atlas, que mantiene un buen paso al iniciar el certamen.

La campaña es joven todavía, pero los equipos no deben dejar escapar puntos, pues ese semestre no hay repechaje y solo los ocho primeros lugares entran a la Liguilla de la Liga MX.

