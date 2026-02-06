Padre de Lamine Yamal muestra su tremendo amor por un grande de la Liga MX (VIDEO)

Padre de Lamine Yamal vistió los colores de un grande de la Liga MX.

¿Quién lo pensaría? Que el padre de uno de los mejores jugadores del mundo apoyaría a uno de los equipos grandes de la Liga MX, pues el papá de Lamine Yamal es el autor de esta historia y Mounir Nasraoui presumió en sus redes sociales los colores del club mexicano que apoya.

En su cuenta de Instagram, @hustle_hard_304, el padre del jugador del Barcelona publicó varios videos e imágenes donde porta la indumentaria de los Tigres de la UANL; en este caso vestía la chamarra y pants color azul y amarillo con la “U” plasmada en ella.

En cuanto el papá de Lamine Yamal subió estas imágenes, varios aficionados de los Tigres comentaron la publicación de Mounir Nasraoui, diciendo que apoya al más grande de México, mientras que otros le daban la bienvenida al delantero español al conjunto de San Nicolás de los Garza.

Lamine Yamal presume una racha goleadora con el Barcelona

Lamine Yamal sigue en plan grande con el Barcelona y esta temporada es uno de los referentes del club blaugrana al presumir una gran racha goleadora en los últimos cuatro partidos del equipo de Hansi Flick.

El delantero de 18 años lleva cuatro encuentros marcando gol; todo inició en el compromiso ante el Real Oviedo, cuando Lamine Yamal logró un tanto de chilena dentro del área para sentenciar la victoria del conjunto de Hansi Flick frente al último lugar de la tabla.

De ese partido en adelante, Lamine Yamal siempre ha aparecido en el marcador con el Barcelona, ante el Copenhague en la Champions League, contra el Elche en LaLiga de España y el último fue en la Copa del Rey frente al Albacete.

¿Cuándo vuelve a jugar Lamine Yamal con el Barcelona?

El Barcelona ya fue campeón de la Supercopa del Rey venciendo al Real Madrid en la gran final, y los blaugranas ahora pelean por el título de LaLiga de España, la Copa del Rey y la Champions League, así que será un cierre de temporada exigido para los culés.

Lamine Yamal y compañía saltarán al campo del Spotify Camp Nou este sábado 7 de febrero para enfrentar al Mallorca en la Jornada 23 de LaLiga española, en busca de mantener el primer puesto en la tabla general sobre el Real Madrid.

Además, el equipo de Hansi Flick conoció este viernes a su rival en las semifinales de la Copa del Rey; el Atlético de Madrid será el club al que tenga que vencer el Barcelona de Lamine Yamal si es que quiere meterse en la final del torneo.

DCO