Lionel Messi se enfrenta por primera vez al Barcelona en su carrera; ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido?

Lionel Messi tendrá un gran reto este fin de semana al enfrentarse al Barcelona por primera vez en su carrera vistiendo los colores del Inter Miami, un encuentro que es de preparación para el conjunto estadounidense de cara a la nueva temporada de la MLS.

El astro argentino se encuentra en Ecuador para verse las caras con el Barcelona SC Guayaquil en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha, que será el tercer cotejo de preparación para el Inter Miami antes de empezar una nueva campaña en el futbol de Estados Unidos.

Cabe recalcar que los otros dos encuentros amistosos que tuvieron Lionel Messi y compañía fueron ante el Alianza Lima y el Atlético Nacional, compromisos que terminaron en derrota y victoria, respectivamente, para el conjunto de Las Garzas.

El Inter Miami se enfrentará al Barcelona de Ecuador. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido del Inter Miami vs Barcelona?

El partido entre Inter Miami y Barcelona se jugará este sábado 7 de febrero del 2026, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en Guayaquil, Ecuador. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: sábado 7 de febrero

Hora: 18:00

Estadio: Estadio Monumental Banco Pichincha

Rumbo a Ecuador 🇪🇨 🔜 pic.twitter.com/WJb4wkTSKP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 6, 2026

Lionel Messi ya sabe lo que es jugar en Ecuador

Lionel Messi pisa Ecuador una vez más en su carrera, aunque en esta ocasión lo hace con el Inter Miami, pero el astro argentino conoce a la perfección lo que es jugar en el país sudamericano y podría ocuparlo a su favor.

En las eliminatorias mundialistas o partidos amistosos, Lionel Messi ha visitado Ecuador para enfrentarse a la selección nacional de este país con Argentina, aunque en la mayoría de ocasiones ha salido ganador de ahí y ahora busca hacerlo con su club.

Este partido también le sirve a Messi para seguir preparándose de cara al Mundial 2026, el que podría ser el último torneo de este tipo del delantero argentino.

DCO