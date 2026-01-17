Filtran comprometedora FOTO de Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo que le da la vuelta al mundo

Una comprometedora foto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le dio la vuelta al mundo.

El argentino Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo rompieron y encendieron las redes sociales con una espectacular y romántica foto en la que la modelo presume su escultural figura en bikini, al tiempo que el futbolista luce su traje de baño.

Antonela Roccuzzo compartió en su perfil de Instagram una publicación acompañada de tres imágenes, en la primera de las cuales sale muy cariñosa con Lionel Messi, quien sonriente recibe un abrazo y beso de la madre de sus tres hijos, afuera de una alberca.

En las otras dos fotos, la también influencer y filántropa sale sola mostrando su impresionante figura, también afuera de la piscina y en una de ellas se alcanza a ver una portería y una cancha de futbol.

Lionel Messi reacciona a la publicación de Antonela

Como era de esperarse, la primera persona en reaccionar a las fotos de Antonela Roccuzzo fue el propio Lionel Messi, quien puso dos emojis de fuego y un corazón.

Antonela Roccuzzo recibió varios elogios de parte de sus seguidores, pues se robó los reflectores con su escultural cuerpo. “Espectacular, Anto”, “Cuerpazo” y “Diosa” fueron algunos de los comentarios que recibió la esposa del jugador del Inter Miami.

¿En dónde fue la foto de Lionel Messi con Antonela?

De acuerdo con reportes de medios argentinos, la foto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue en Rosario, ciudad en la que el futbolista y la modelo nacieron.

Ambos eligieron su ciudad natal para pasar y disfrutar los primeros días del 2026, aprovechando que la MLS comenzará hasta la segunda parte de febrero.

Las fotos que compartió Antonella Roccuzzo fueron tomadas en la mansión que ella y Lionel Messi tienen en Rosario.

¿Cuándo reporta Lionel Messi con el Inter Miami?

Lionel Messi debe reportar pronto con el Inter Miami, pues la pretemporada de Las Garzas comienza el próximo 24 de enero.

La Temporada 2026 de la MLS está programada para arrancar el próximo 21 de febrero. Ese día, La Pulga y compañía visitan la cancha del LAFC, donde comenzarán la defensa de su título conseguido en el 2025.

La del 2026 será la cuarta campaña de Lionel Messi con el Inter Miami, pero la tercera desde el inicio, pues en la del 2023 llegó a mitad de la misma.

EVG