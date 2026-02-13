Así fue la impresionante rutina de Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 (VIDEO)

Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo se lució en la final del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Cerró su participación obteniendo 143.50 puntos en el programa libre, siendo su mejor marca de la temporada, que se suma a lo obtenido el martes para un total de 219.06 unidades.

¡E X T R A O R D I N A R I O!🇲🇽⛸️



Donovan Carrillo, con "My Way" de Elvis Presley, conquista la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026 para ponerse primero de forma momentánea con 219.06 puntos... ¡ORGULLO NACIONAL!👏🤩 pic.twitter.com/yEkD6WIBGY — Claro Sports (@ClaroSports) February 13, 2026

Carrillo guardó la mejor rutina de la temporada para la final olímpica. Al finalizar su participación se acostó en el hielo y beso la pista de Milano-Cortina 2026. El público se le rindió en aplausos y los ovacionó hasta su salida de la pista.

Una vez fuera del hielo el tapatío abrazó a sus entrenadores, Jonathan Mills y Myke Gillman, quienes lo esperaban orgullosos.

El originario de Guadalajara fue el segundo patinador en tomar el hielo, por lo que debe esperar a que termine la gran final para conocer la posición final. Por ahora, aseguró el sitio 23 general.

Cabe aclarar que en la final olímpica los patinadores salen de acuerdo al puntaje que obtuvieron en el programa corto. Los atletas de menor puntaje son los primeros en participar en la Milano Ice Skating Arena de Milano Cortina 2026, mientras que las mejores marcas hacen su rutina al final.

