¿Qué canciones incluyó Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026?

Donovan Carrillo durante su participación en la final varonil de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026.

El mexicano Donovan Carrillo cautivó a todos con su desempeño en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, pues incluyó tres canciones de Elvis Presley, entre ellas “My way”, un tema clásico del Rey del rock and roll.

El reconocido coreógrafo Benoit Richaud fue el encargado de elaborar la rutina de Donovan Carrillo, quien en la final varonil de patinaje artístico de Milano Cortina 2026 también incluyó temas de Cédric Tour y Austin Butler.

¡QUÉ ACTUACIÓN! 👏🥹🇲🇽 Milano Cortina 2026 y el mundo entero jamás olvidará el nombre de Donovan Carrillo



🙌 El mexicano se adueñó y prendió a toda la arena con su rutina



🔴#MexicanosEnAccion y #LaMagiaDeLosJuegos en vivo por TUDN y @VIX 📲 https://t.co/NGI9qmZtEn pic.twitter.com/EzHYCtgLHr — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 13, 2026

Se trata de una lista de canciones muy especial para Donovan Carrillo, a quien durante años su abuela materna le pidió patinar con una rutina basada en “My Way”, la cual el patinador artístico de 26 años de edad reservó para su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Las canciones que incluyó Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

My Way for Donovan, de Cédric Tour

My Way, de Elvis Presley

Trouble, de Austin Butler

Jailhouse Rock, de Elvis Presley

A little Less Conversation, de Elvis Presley, Junkie XL

¡UN REY EN EL HIELO! ⛸️🇲🇽🎉



El patinador artístico @donovandcarr cierra en @milanocortina26, su 2da final olímpica, con un total de 219.06 puntos, tras su programa libre al ritmo de la música del “Rey del Rock” Elvis Presley.



👉 Es su mejor marca de la temporada. pic.twitter.com/UInvePG6tc — CONADE (@conadeoficial) February 13, 2026

¿Cuántos puntos hizo Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026?

El mexicano Donovan Carrillo obtuvo 143.50 puntos en el programa libre de la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Estas unidades, sumadas con las que obtuvo en su debut en la justa el 10 de febrero, dan un total de 219.06 puntos para el originario de Zapopan, Jalisco.

Donovan Carrillo fue el segundo patinador en hacer su rutina en el programa libre de la final de Milano-Cortina 2026. Lo hizo después de Li Yu-Hsiang, de China Taipéi.

¿En cuántos Juegos Olímpicos de Invierno ha participado Donovan Carrillo?

Los de Milano-Cortina 2026 son los segundos Juegos Olímpicos de Invierno en los que participa el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo.

El jalisciense tuvo su primera experiencia en el magno evento en la edición de Beijing 2022. En aquella ocasión, el tricolor sumó 218.13 puntos, con lo que terminó en el lugar 21 de la clasificación general.

EVG