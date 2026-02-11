Presidenta Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su pase a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se refiere al deportista en la Mañanera

Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación al patinador mexicano Donovan Carrillo por su pase a la final en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se realizan en Milano-Cortina.

“Extraordinario, la verdad. Sí, pasó a la final, entre todos los mexicanos y mexicanas le enviamos las mejores vibras”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, tras publicar un video con la destacada participación del mexicano en la competencia.

El mexicano Donovan Carrillo tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 celebrados en Milano-Cortina al avanzar por segunda vez en su carrera a la gran final olímpica en patinaje artístico. Pese a tener una deducción de un punto, el tapatío sumó 75.56 unidades y ahora buscará seguir haciendo historia en el programa libre.

“Esto es para México. Los sueños se hacen realidad”, dijo Donovan Daniel Carrillo Suazo al finalizar su rutina del programa corto.

