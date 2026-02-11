Donovan emociona a México; avanza a final

El mexicano Donovan Carrillo tuvo una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 celebrados en Milano-Cortina al avanzar por segunda vez en su carrera a la gran final olímpica en patinaje artístico. Pese a tener una deducción de un punto, el tapatío sumó 75.56 unidades y ahora buscará seguir haciendo historia en el programa libre.

“Esto es para México. Los sueños se hacen realidad”, dijo Donovan Daniel Carrillo Suazo al finalizar su rutina del programa corto. Hace cuatro años, en Beijing 2022, se convirtió en el primer patinador mexicano en alcanzar la final invernal. Terminó en el lugar 22 con una puntuación de 138.44 en el programa largo.

Ahora, en Milano Cortina 2026 buscará tener mejor suerte. En su primera presentación tuvo siete movimientos, destacando un triple Lutz. Tuvo un pequeño contratiempo en los primeros instantes de su rutina al realizar un triple Axel, lo que provocó que los jueces le quitaran un punto.

Afortunadamente no cayó por completo al hielo, pues se detuvo con sus manos. Pudo recomponerse rápidamente para seguir con su presentación, la cual se llevó aplausos y ovaciones por parte de los asistentes.

El atleta de 26 años se ubicó exitosamente en los primeros 24 lugares del programa corto para avanzar a la final olímpica, en donde buscará sorprender al mundo grabando su primera medalla.

Después de su rutina corta, el tapatío, pero que entrena en Canadá, dijo a Claro Sports que participar en los Juegos Olímpicos de Invierno es un premio a la dedicación, además que es un escenario que muchos grandes atletas no llegan a pisar.

“Es algo inspirador. Es un premio a los deportistas por la dedicación, hay muchos grandes deportistas que no llegan. Poner a México en el mapa es un plus, esperemos que cada vez seamos más (los mexicanos en JO de Invierno)”, dijo visiblemente emocionado.

Donovan Carrillo fue uno de los primeros patinadores en tomar el hielo, por lo que debe esperar a que termine esta primera ronda para conocer su destino. Sin embargo, mientras espera se siente tranquilo por el trabajo hecho.

“En parte hice mi trabajo, por eso estoy optimista. El Axel (salto en el que se cayó) se escapó un poquito, pero he entrenado muy duro, vamos a dejar que las cosas pasen y esperemos estar ahí (en la final)“, señaló el oriundo de Zapopan.

Sobre su error, al inicio de la competencia, fue autocrítico al comentar: “Claro que las cosas podían haber salido mejor, siempre pueden salir mejor. Pero estar aquí ya es una gran recompensa y que hay mucho que valorar y agradecer”.

Donovan Carrillo participó en el programa corto con la canción “Hip Hip Chin Chin” y aunque fue de los primeros en pasar, la Milano Ice Skating Arena se le entregó por completo. El público asistente se le rindió como a los favoritos, demostrando lo que genera con su presencia.

“Es algo magnífico ser parte de estos deportistas que inspiran y animan a más niños a tener sueños. Yo fui uno de ellos, crecí viendo a grandes referentes en clavados, que somos potencia”, agregó.

La final del patinaje artístico (programa libre) de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se realiza este viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Donovan es el único latinoamericano en la competencia.