Pato O’Ward, víctima de choque múltiple en penúltima práctica de las 500 Millas de Indianápolis (VIDEO)

Pato O'Ward estuvo implicado en un accidente múltiple en una práctica de las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto mexicano Pato O’Ward fue víctima colateral de un choque múltiple derivado de un accidente que se presentó en la penúltima práctica de las 500 Millas de Indianápolis, luego de que Alexander Rossi perdió el control de su monoplaza.

El volante regiomontano no pudo esquivarlo, por lo que también hizo un trompo y terminó impactando con el vehículo del estadounidense, para posteriormente rebotar hacia el muro interior. Sin embargo, O’Ward pudo salir del coche por su propio pie.

Alexander Rossi SPINS in Turn 2 😳



Multiple cars are collected as they try to avoid the incident. pic.twitter.com/rOBoa5cERr — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 18, 2026

Otros pilotos involucrados en este múltiple choque en la penúltima práctica de las 500 Millas de Indianápolis fueron Romain Grosjean, quien golpeó el muro exterior de la recta trasera, y Conor Daly, cuyo monoplaza reportó daños luego de pasar sobre los escombros en la pista.

¿Cómo se encuentra Pato O’Ward tras el accidente?

Momentos después del choque múltiple en el que se vio involucrado, Pato O’Ward aseguró que únicamente se sentía mal por su monoplaza.

“Estoy bien, sólo me siento mal por mi coche. Simplemente, mal lugar, mal momento. Me involucré ahí y estos autos no frenan muy bien a esas velocidades”, declaró el piloto mexicano a Fox Sports.

¿Cuándo son las 500 Millas de Indianápolis?

Las 500 Millas de Indianápolis se correrán el próximo domingo 24 de mayo en el legendario Indianapolis Motor Speedway, donde Pato O’Ward intentará conseguir su primera victoria.

Será la edición 110 de esta mítica carrera, que dará inicio a las 10:45 horas del Centro de México.

EVG