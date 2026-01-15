OFICIAL! Pato O’Ward es piloto de la Fórmula 1 con McLaren; conoce todos los detalles y cómo correrá el mexicano

McLaren se prepara para iniciar la nueva temporada de la Fórmula 1 y volver a ganar tanto el Campeonato de Pilotos como el de Constructores; es por eso que le dieron la oportunidad a Pato O’Ward, volante de IndyCar, para formar parte de la escudería del máximo circuito del automovilismo este 2026.

El equipo de IndyCar de Arrow McLaren confirmó que el oriundo de Monterrey, Nuevo León, será el piloto de reserva de la escudería papaya en la Fórmula 1 durante todo el 2026, así que podríamos verlo más seguido en las carreras del Gran Circo, además de su ya cotidiana participación en las prácticas libres del Gran Premio de México.

“Estoy entusiasmado por continuar como piloto reserva del equipo McLaren de Fórmula 1, además de mis funciones principales en la NTT IndyCar Series con Arrow McLaren. He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo”, comentó Pato O’Ward.

McLaren busca volver a ser campeón de la Fórmula 1 con Pato O’Ward en su equipo

McLaren terminó el 2025 levantando el título del Campeonato de Constructores y ayudando a que Lando Norris fuera campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera como piloto profesional, terminando con la hegemonía de Max Verstappen en el máximo circuito del automovilismo.

En este 2026, el conjunto británico continúa con sus dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, y contará con la ayuda de Pato O’Ward para volver a subirse a lo más alto del podio en ambos campeonatos, en los que tendremos el regreso de Checo Pérez a la parrilla.

Con sus dos jóvenes volantes al frente y un monoplaza potente, la escudería papaya es el equipo favorito para volver a liderar el Campeonato de Pilotos este 2026, además de que volveremos a ver la batalla entre Lando Norris y Max Verstappen, una rivalidad que nos dejó muchas emociones al final de la campaña pasada.

¿Cuándo será la primera carrera de la Fórmula 1 este 2026?

La Fórmula 1 está cerca de regresar a la actividad y ver de nuevo a los 20 pilotos más los dos de Cadillac, la escudería debutante, en las pistas del máximo circuito del automovilismo, pues estamos a menos de dos meses de que el semáforo se apague para el inicio de una nueva temporada.

Será el fin de semana del 6 al 8 de marzo cuando las escuderías coincidan en Melbourne para llevar a cabo el Gran Premio de Australia, la carrera que marca el inicio de un nuevo año en el Gran Circo, además de ver el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

La parada que toda la afición mexicana espera es la del Gran Premio de México, carrera que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO