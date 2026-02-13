¿Keylor Navas se va de Pumas? Las opciones que tendría la leyenda para seguir su carrera

Luego de la eliminación de los Pumas en la Concacaf Champions Cup, se encendieron los rumores sobre una posible salida de Keylor Navas del equipo mexicano. El cuadro felino apostó por su experiencia y jerarquía bajo los tres palos, pero se reporta que la leyenda tendría opciones para seguir su carrera en caso de no querer continuar en el Pedregal.

En las últimas semanas han surgido versiones que apuntan a una posible salida del guardameta costarricense de los Pumas, lo que abriría un nuevo capítulo en la carrera de una de las máximas leyendas del futbol centroamericano, quien es sin duda el referente actual en la plantilla auriazul.

Desde su llegada al Club Universidad Nacional, Keylor Navas generó ilusión entre la afición auriazul por su trayectoria internacional. Pero los reportes indican que el exguardameta del Real Madrid no estaría cómodo con el nivel actual del equipo, el cual quedó eliminado en la primera ronda de la Concachampions ante San Diego FC.

El panorama de Keylor Navas en los Pumas

Keylor Navas, tricampeón de la Champions League, termina contrato con los Pumas en junio. Esto quiere decir que el equipo y el portero ya pueden empezar a renegociar su contrato con el cuadro felino. Aunque en semanas pasadas se indicó que no hubo muchas pláticas, reportes de mediotiempo señalan que la intención del meta es seguir en Universidad Nacional.

En caso de no seguir su carrera en los Pumas, al portero de Costa Rica no le faltarían opciones, pues clubes de toda América, e incluso de Europa podrían ir por sus servicios. Además, siempre está la opción de irse a la MLS.

Navas y Pumas visitan Puebla

Luego del tremendo fracaso en la Concacaf Champions Cup, los Pumas de la UNAM buscan recomponer el camino y seguir con su buen paso en la Liga MX cuando enfrenten al Puebla en el primer partido de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

En el torneo local los Pumas son uno de los cuatro equipos invictos. El cuadro comandado por Efraín Juárez se presenta al duelo en el Estadio Cuauhtémoc con nueve puntos, luego de dos victorias y tres empates.

Del toro lado, el Puebla tiene marca de un triunfo, dos empates y dos derrotas. Buscarán aprovechar el mal paso de los felinos en el torneo de la Concacaf para sumar su segundo partido de tres puntos.

