Cruz Azul humilla al Vancouver FC y va ante Monterrey en la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul celebra uno de sus goles en la Concacaf Champions Cup ante el Vancouver FC

Cruz Azul tuvo un día de campo en Puebla, pues no tuvieron problemas para golear 5-0 al Vancouver FC y amarrar su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en donde ahora se enfrentarán ante Monterrey.

Con doblete de Luka Romero, una anotación en propia puerta, además de dianas de Jorge Rodarte y Nicolás Ibáñez, La Máquina venció a medio gas a un endeble equipo de Canadá, que se va con un abultado marcador global de 8-0.

Con los cementeros hay cinco de seis equipos mexicanos que iniciaron la Concachampions todavía en pie de lucha. Del total de los clasificados a la edición 2026, solamente los Pumas de la UNAM no están en la ronda de los 16 mejores.

Los felinos no pudieron unirse a Toluca, Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres como las escuadras de la Liga MX que sueñan con llegar a la gran final.

Fue un partido que empezó de menos a más para los cementeros. Se tardaron un poco en romper el cerrojo del equipo de la Canadian Premier League, pero una vez que encontraron el primer gol, los demás llegaron solos.

Luka Romero abrió el marcador al minuto 37′ y antes del final de la primera parte el jugador mexicano logró su doblete. Por poco y el exMilan celebra un triplete, pero la tercera anotación celeste se dio como gol en propia puerta.

Con el Vancouver FC completamente desmoralizado, los capitalinos encontraron más espacios. Cruz Azul puso más tierra de por medio gracias al defensor Jorge Rodarte, quien en un tiro de esquina remató a la perfección de cabeza para el cuarto tanto de la noche.

Todavía faltaba un gol más. El broche de oro estaba reservado para el recién llegado Nicolás Ibáñez. El exdelantero de los Tigres aprovechó una tibia defensa para anotar por primera vez con la playera celeste.

‘Nico’ tuvo un debut soñado como futbolista del Cruz Azul. En su primer partido oficial con su nuevo equipo se pudo hacer presente en la pizarra.

Otro refuerzo que tuvo su presentación fue el nigeriano Christian Ebere, quien llega desde el futbol de Uruguay a darle volumen al ataque de La Máquina, que ya piensa en su siguiente sinodal en el torneo.

El Cruz Azul seguirá con la defensa de su campeonato de la Concacaf ante los Rayados del Monterrey, que en su serie de primera ronda dieron cuenta del Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco de Guatemala.

Luego de esta impactante presentación, La Máquina de Nicolás Larcamón tiene un duro juego en la Liga MX. Como parte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 se enfrentan a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, partido en donde el ganador estará amarrando el segundo lugar general.

