¡Última hora! Cruz Azul tiene nuevo delantero para el Clausura 2026

Cruz Azul antes de un juego de la Concachampions

Luego de ganar su duelo ante Vancouver FC en la Concachampions, el Cruz Azul tendrá nuevo jugador, pues se confirmó que el futbolista nigeriano Christian Ebere se enfundará la playera de La Máquina para el semestre Clausura 2026 de la Liga MX.

“Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del Cruz Azul”, fue el corto, pero preciso mensaje con el que se filtró la llegada de un nuevo elemento en La Noria.

Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul. pic.twitter.com/V88x16Hxlq — EmbaMex Uruguay (@EmbaMexUru) February 5, 2026

Cruz Azul estaría a nada de hacer oficial el fichaje de Christian Ebere, extremo nigeriano de 27 años de edad que fue campeón del mundo Sub-17 en 2015. El atacante llega del Club Nacional de Uruguay, pero tiene que pasar las pruebas físicas.

La carrera de Christian Ebere antes de Cruz Azul

Christian Ebere destacó en el título Sub-17 del Mundo que consiguió con Nigeria, pero curiosamente empezó su carrera en el CA Metropolitano de Brasil, para después pasar por el Maringá, Paraná, Pouso Alegre y Vila Nova.

Posteriormente se marchó al Plaza Colonia de Uruguay, en donde estuvo de 2022 a 2023, año en donde fichó por el primer gran club de su carrera; el Club Nacional de Futbol, que es uno de los dos grandes del balompié de Uruguay.

