Cruz Azul le propina su segunda derrota a los Tigres y buscará derrotar a Chivas en la jornada siguiente

El Cruz Azul se coloca como el segundo mejor equipo del Clausura 2026, después de vencer a los Tigres en la cancha del Estadio Cuauhtémoc por marcador de 2-1, con lo que llegan a 13 puntos antes de medirse al líder invicto del torneo.

El primer tiempo terminó con el 0-0 parcial en el tablero, pero con La Máquina siendo mejor en el campo de juego y cerca de abrir el marcador con varias oportunidades de gol frente al marco de Nahuel Guzmán, que fue figura en el cotejo después de salvar a los auriazules en varias ocasiones.

¡El oso de la jornada! Autogol de Tigres, Joaquim no se habló con Nahuel y la acabó metiendo en propia puerta pic.twitter.com/LadgUoS881 — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 15, 2026

Fue hasta la segunda parte cuando el Cruz Azul abrió el marcador en la cancha del Estadio Cuauhtémoc gracias a un error de Joaquim, pues el defensa de los Tigres quería darle la pelota a Nahuel Guzmán con la cabeza, pero el portero argentino iba saliendo de su portería, y la esférica terminó incrustándose en el marco de los auriazules.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Mazatlán consigue su primera victoria en la Liga MX tras remontar el marcador ante Santos

La Máquina comenzó a ser mejor en el cotejo de la Jornada 6 del Clausura 2026 y, al minuto 60 de tiempo corrido, la presión alta de los locales rindió frutos. Willer Ditta disparó al arco de Nahuel Guzmán y el rebote que dejó el guardameta de los auriazules fue aprovechado por Nicolás Ibáñez para lograr la ley del ex y conseguir su primer gol en la Liga MX como cementero.

El encuentro siguió su marcha y al minuto 71 de juego, Vladimir Loroña llegó con la pelota controlada al área del Cruz Azul, mandó un servicio filtrado para Ángel Correa y el mejor jugador de los Tigres venció a Andrés Gudiño con un disparo raso al segundo poste.

¡Gol de Cruz Azul! 🚂 Apareció la ley del ex, Nico Ibáñez lo gritó con toda su alma ⚽🤩🤩🤩🤩



🇲🇽#MegaFutbol

🇺🇸#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/EnuTBlToS7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 16, 2026

¡Apareció Ángel Correa! 😇😎 Gol de los Tigres que recortan la distancia... ¿Podrán hacer la épica y remontar? 🤔



🇲🇽#MegaFutbol

🇺🇸#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/2JN3o6VWsR — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 16, 2026

El Cruz Azul consiguió manejar el resultado y escuchar el silbatazo final con la ventaja de un gol en el marcador, resultado con el que llegaron a 13 unidades en el torneo, cosecha de cuatro victorias, un empate y una derrota, colocándose en el segundo puesto de la general.

El siguiente partido de La Máquina podría catalogarse como el más difícil de la campaña, pues los pupilos de Nicolás Larcamón recibirán en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a las Chivas, el equipo que es líder del Clausura 2026 y llevan seis victorias de seis posibles.

Mientras tanto, los Tigres buscarán volver a ganar en el torneo el próximo fin de semana cuando se enfrenten al Pachuca en la cancha del Estadio Universitario, un rival que podría complicar la victoria para los auriazules, pues llevan dos resultados positivos en sus últimos dos cotejos.

DCO