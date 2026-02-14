Tiene el mexicano su mejor participación en JOI

CON 219.06 unidades terminó el mexicano Donovan Carrillo su participación en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, luego de sumar 143.50 puntos en el programa libre (71.56 puntos en elementos técnicos y 71.94 en componentes del programa), en la final varonil del patinaje artístico, donde obtuvo el sitio 22, lo que le permitió superar su actuación en Beijing 2022, su primera participación en el magno evento; aquella ocasión acumuló 218.13 unidades. Sin embargo, hace cuatro años acabó en el lugar 21.

El jalisciense no registró penalizaciones en la final y gracias a sus 219.06 puntos también logró su mejor marca de la temporada. El originario de Zapopan cautivó a los presentes en el Mediolanum Forum con su rutina inspirada y basada en Elvis Presley. La canción estelar fue “My Way”, una pieza muy emotiva para él, debido a que su abuela materna le pidió patinar una rutina basada en ese tema.

“Estos Juegos Olímpicos han sido muy especiales. De inicio a fin he disfrutado de mi rutina, tener a mis padres por primera vez viéndome en unos Juegos Olímpicos, el cariño y apoyo que recibo de la gente. Hay mucho aprendizaje, pero siento que sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva”, aseguró Donovan Carrillo a Claro Sports tras su participación en Milán-Cortina 2026.

El campeón olímpico de la disciplina fue el kazajo Mikhail Shaidorov, mientras que la plata y el bronce fueron otorgados a los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, respectivamente.

8 años tenía Donovan cuando inició con el patinaje artístico

Donovan Carrillo es el primer mexicano en la historia con dos finales olímpicas en patinaje artístico, disciplina en la que ha sido campeón nacional siete veces.

Por su parte, Allan Daniel Corona hizo historia en Milán-Cortina 2026 al conseguir el mejor resultado para un mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Esquí de Cross Country.

El atleta capitalino tuvo su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos de Invierno, siendo el quinto mexicano de la historia que compite en esquí de fondo. Terminó la prueba en el lugar 105 con tiempo de 28:33.9 tras unos intensos 10 km.