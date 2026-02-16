Isaac del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour 2026

Isaac del Toro inició la temporada 2026 como terminó la 2025, ganando.

El pedalista tricolor se impuso esta madrugada con un sprint de poco más de 200 metros para llevarse la primera etapa del UAE Tour, que fue recortada de 144 a 118 kilómetros debido a las ráfagas de viento en el trazado original por carreteras rectas y que pasa por dunas con subidas y bajas pronunciadas.

El subcampeón del Giro de Italia 2025 fungió como capitán del UAE Emirates y estuvo bien arropado por sus compañeros en la que es su primera participación en esta rodada y donde busca refrendar para su formación el título que el año pasado consiguió Tadej Pogacar, campeón mundial, europeo ydel Tour de Francia.

TE RECOMENDAMOS: Noruega lidera el medallero Brignone gana dos oros con fractura en la pierna

Isaac del Toro consiguió así su primera victoria de la temporada, la 22 en su trayectoria como profesional y la número 11 de esta campaña para el UAE, que representa la 766 para la formación emiratí en su historia.

“Siento un poco de presión porque es mi primer UAETour, mi primera competencia de la temporada y además es la carrera de casa de mi equipo. Espero ser uno de los mejores esta semana”, dijo Isaac del Toro , uno de los 39 que abrieron temporada de los 145 que tomaron la salida, en la víspera de la etapa.

El suizo Silvan Dillier, quien sufrió una ponchadura, estuvo de líder por más de 80 kilómetros sacándole más de minuto y medio al pelotón, el cual empezó a atacar pasado el kilómetro 86 y cazó al helvético a la altura del kilómetro 90 cuando el grupo se mantuvo compacto hasta los últimos dos kilómetros cuando hubo movimientos que propiciaron una caída de seis pedalistas a falta de poco más de mil metros para concluir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. }En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR