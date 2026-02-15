¡Ahí viene el Torito! Isaac del Toro vuelve a la acción con el UAE Team en su tercera temporada como ciclista

Isaac del Toro regresa a la actividad con el UAE Team Emirates XRG en su tercera temporada como ciclista profesional; el atleta mexicano participará en la octava edición del UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

‘El Torito’ estará acompañado por sus compañeros Adam Yates, Florian Vermeersch, Kevin Vermaerke, Nils Politt, Sebastian Molano y Rune Herregodts. Cabe recalcar que Isaac del Toro y Sebastian Molano son los únicos latinos por parte del UAE Team.

Esta será la primera competencia del año para el mexicano y llega como uno de los favoritos para llevarse el título en tierras árabes, aunque no será nada sencillo, al tener que medirse ante Remco Evenepoel en la competencia que se correrá del 16 al 22 de febrero.

¿Cuántas victorias logró Isaac del Toro en la temporada pasada?

Isaac del Toro empezó a escribir su nombre en letras de oro desde el año pasado en el ciclismo profesional, pues el mexicano irrumpió con fuerza dentro de este deporte con sus actuaciones en el Giro de Italia, donde mantuvo la Maglia Rosa durante 11 días seguidos.

En la temporada pasada, ‘El Torito’ logró 18 victorias en total, siendo de las más importantes las etapas del Giro de Italia, Milano-Torino, GP Industria & Artigianato, Copa Sabatini, Giro dell’Emilia, Gran Piemonte, Giro del Veneto, Vuelta a Austria y Vuelta a Burgos.

Además, Isaac del Toro estuvo presente en su tierra Ensenada, Baja California, en los últimos meses del año para disputar el Campeonato Nacional de México, llevándose la victoria tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, y este 2026 busca superar estos números.

Isaac del Toro se prepara para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Estamos a dos años de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en donde habrá más disciplinas que en París 2024 y el ciclismo estará dentro del programa de la justa veraniega.

El mexicano tendrá que seguir trabajando para ganarse un puesto dentro de los Juegos Olímpicos, aunque no será problema para el bajacaliforniano, pues está viviendo un gran momento a poco más de dos años de que inicien los juegos en Estados Unidos.

Será importante seguir de cerca toda la actividad de los deportistas mexicanos, quienes tuvieron una gran temporada el año pasado, como Osmar Olvera venciendo a los chinos, y desde el 2026 comenzarán el ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028.

