Así fue el intenso encuentro entre Isaac del Toro y un automovilista en Monterrey (VIDEO)

Isaac del Toro fue visto en las calles de Monterrey.

Isaac del Toro fue el deportista mexicano revelación de este 2025, al realizar un estupendo trabajo durante todo el año en el ciclismo profesional, logrando subirse al podio en el Giro de Italia y ganando la prueba contrarreloj y de ruta en el Campeonato Nacional de Ciclismo en México.

Tanta es la euforia por el atleta oriundo de Ensenada, Baja California, que un automovilista en Monterrey se lo encontró entrenando las calles de la ciudad y su emoción se notaba en el video que publicó, pues en todo momento comentaba que Isaac del Toro “es un master”; cuando tuvo la oportunidad, se detuvo para felicitar al joven ciclista y tomarse una foto con él.

De igual manera, la persona con username en Instagram @katogtz iba recordando todos los logros que el mexicano consiguió en 2025, como su ranking en la lista de la UCI, listado en el que terminó en el tercer puesto con 5664 puntos.

Estas fueron las victorias de Isaac del Toro en 2025

Isaac del Toro se ganó la atención de la afición mexicana este 2025, pues desde su aparición en el Giro de Italia, ‘El Torito’ comenzó a figurar en la escena mundial del ciclismo profesional, consiguiendo 18 victorias a lo largo del año.

Milano-Torino 2025

Etapa 17 del Giro de Italia 2025

Etapa 2 de la Vuelta a Austria

Etapa 3 de la Vuelta a Austria

Etapa 4 de la Vuelta a Austria

General de la Vuelta a Austria

Clàssica Terres de l’Ebre

Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa

General de la Vuelta a Burgos

GP Industria & Artigianato

Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini

Gran Premio Città di Peccioli - Coppa Sabatini

Trofeo Matteotti

Giro dell’Emilia

Gran Piemonte

Giro del Veneto

Campeonato Nacional de México 2025 - Contrarreloj

Campeonato Nacional de México 2025 - Prueba en línea

Para cerrar el 2025 con broche de oro y comenzar a prepararse para lo que viene en 2026, Isaac del Toro se coronó en su tierra natal al ganar las dos pruebas del Campeonato Nacional de México.

Isaac del Toro cumplirá uno de sus sueños en el 2026

Isaac del Toro ya se prepara para lo que viene en 2026 en el ciclismo, pues será uno de los atletas mexicanos que tenga los ojos de toda la nación encima, después de lo que demostró en 2025 con el UAE Team Emirates XRG.

El mexicano ya espera con ansias que inicie la temporada 2026 en el ciclismo profesional, pues cumplirá uno de sus sueños desde niño, y es participar por primera vez en el Tour de France, la competencia más importante de este deporte.

Junto a Tadej Pogacar, el mejor ciclista del momento, Isaac del Toro realizará su primera aparición en esta gran vuelta, la cual es un sueño cumplido para él y todo México estará apoyándolo para verlo subirse al podio.

DCO