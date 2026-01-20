Marina del Pilar e Isaac del Toro encabezan Rodada Nacional de Inicio de Año 2026.

En apoyo a ciclistas de la entidad que se preparan para competir en el deporte de alto rendimiento, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, encabezó la Rodada Nacional de Inicio de Año 2026 en el Baja California Center, circuito de 20 kilómetros en el que participaron los reconocidos ciclistas ensenadenses Isaac del Toro, Eder Frayre y David Ruvalcaba.

La mandataria reconoció a los tres ciclistas por poner en alto el nombre de Baja California a nivel nacional y representar a México a nivel internacional, lo que los convierte en un ejemplo de disciplina y perseverancia para las nuevas generaciones.

“Ustedes nos han hecho vibrar, emocionarnos y recordar la grandeza de la gente de Baja California. Representan a nuestras juventudes, a nuestras niñas y nuestros niños, que ven en ustedes lo que ellos quieren llegar a ser”, expresó.

¡Arrancamos la rodada rumbo a la Olimpiada Nacional 2026!🚴‍♂️🚴‍♀️



Más de 40 ciclistas encabezados por nuestros máximos exponentes Isaac del Toro, Eder Frayre y David Ruvalcaba, participaron en esta jornada de preparación, reforzando su entrenamiento y el trabajo que se realizan…

Resaltó que la presencia de dichas personalidades del ciclismo en este tipo de ejercicios es bastante importante para seguir fomentando el deporte y la cultura física en las nuevas generaciones de atletas y en la sociedad en general.

Asimismo, Avila Olmeda destacó el valor del deporte para que las juventudes se mantengan alejadas de incurrir en actividades delictivas, por lo que desde el gobierno del estado se continuarán generando espacios para la actividad física y deportiva.

Como parte de esta actividad, Isaac del Toro ofreció una plática motivacional, donde las y los participantes conocieron de primera mano la experiencia de un deportista formado en Baja California que hoy compite en escenarios internacionales.

En la rodada participaron más de 40 pedalistas que forman parte del Programa de Desarrollo del Deporte de Baja California, provenientes de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Rosarito.

Por su parte, la titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, Laura Elena Marmolejo Toscano, mencionó que la Selección de Baja California que participará en la Olimpiada Nacional de este año contará con un equipo de ciclismo integrado por 70 jóvenes en las modalidades de ruta, pista, montaña y BMX.

Concluyó que, en apoyo al desarrollo de este deporte, en 2025 se invirtieron 2.5 millones de pesos para rehabilitar 4 mil 200 metros cuadrados en la ciclopista de la Ciudad Deportiva de Mexicali, con trabajos de fresado, bacheo, nueva carpeta asfáltica, sellado, trazado de pista, rehabilitación de cerco perimetral y reparación del sistema de iluminación.

