Este fue el insólito error de Sarah Schleper por el cual quedó descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Un error de Sarah Schleper descalificó a la mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La mexicana Sarah Schleper usó unos esquíes un milímetro más largos de lo permitido y eso derivó en que fuera descalificada de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, su séptima participación en el magno evento deportivo.

La mexicana fue la atleta número 49 en salir y logro el primer descenso de la prueba de esquí alpino con un tiempo de 1:08.95. El protocolo después de la competencia parecía seguir su curso normal, pero Sarah Schleper se dio cuenta en la pantalla gigante del complejo de que había sido descalificada.

Sarah Schleper se percató de su descalificación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 mientras daba entrevistas a los medios de comunicación, cuando leyó las letras DSQ en color amarillo junto a su nombre.

Sarah Schleper asume error que le costó descalificación en Milano-Cortina 2026

Sarah Schleper admitió que fue su error haber usado unos esquíes más largos de lo permitido, al tiempo que dejó claro que no fue algo que haya hecho de manera intencional para obtener ventaja.

“Se debió a la altura del esquí, sé que tienen las reglas por nuestra seguridad. No quiero romper las reglas, obviamente. Estoy saturada con tantas cosas, quizá debí irme más abajo para no pasarme, fue un error de mi parte. Debí aprender mi lección del pasado”, comentó la mexicana ante la prensa.

Mi padre es dueño de una tienda de esquís (en Vail, Colorado); estará muy enojado conmigo Sarah Schleper



Debido a este inconveniente, Sarah Schleper ya no pudo realizar el segundo descenso de la prueba, por lo que su aventura en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminó antes de lo esperado.

Sin embargo, la esquiadora mexicana de 46 años de edad aseguró que haber representado a México por tercera vez en una justa invernal fue increíble, y más por el hecho de haberlo hecho junto con su hijo Lasse Gaxiola.

“Es una experiencia increíble. Nunca imaginé que nos iba a tocar tanta atención en esta justa con nuestra historia. Antes mucha gente pensaba que era una loca por seguir esquiando a mi edad. ¿Por qué sigue, qué está haciendo? Pero ahora que ven la historia de compartir con mi hijo, recibo más respeto", aseveró Sarah Schleper en charla con ESPN.

¿En cuántos Juegos Olímpicos de Invierno compitió Sarah Schleper?

Los de Milano-Cortina 2026 fueron los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno en los que compitió Sarah Schleper, pero los terceros en los que representó a México.

En sus primeras cuatro participaciones en la justa invernal, la originaria de Glenwood Springs, Colorado, representó a su natal Estados Unidos.

