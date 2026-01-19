¡Oficial! México hace historia con dupla madre-hijo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola harán historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

México hará historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, luego de que se dio a conocer que Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre-hijo en la historia de la competencia, pues ambos representarán al país en la disciplina de esquí alpino.

Esto se debe a que Lasse Gaxiola, de 17 años de edad, se adjudicó la última plaza pendiente en el esquí alpino varonil. Con ello, la delegación mexicana en el evento estará compuesta por cinco elementos, pues también participarán Donovan Carrillo (patinador artístico sobre hielo), Allan Corona y Regina Martínez (ambos en esquí de fondo).

¡Delegación mexicana completa para Milano-Cortina! 🇲🇽❄️



Madre e hijo, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, competirán por México en esquí alpino durante los Juegos Olímpicos de Invierno. pic.twitter.com/IKu7jbQVv9 — CONADE (@conadeoficial) January 19, 2026

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola harán historia en Milano-Cortina 2026

Aunado al honor que significará hacer dupla con su hijo, Sarah Schleper también se convertirá en la primera esquiador alpina (mujer u hombre) en competir en siete ediciones de unos Juegos Olímpicos de Invierno (en los cuatro primeros representó a Estados Unidos).

Sarah Schleper comenzó a representar a México a raíz de que se casó con el entrenador mexicano Federico Gaxiola. Pieonchang 2018 y Beijing 2022 fueron las anteriores ediciones en las que la nacida en Glenwood Springs, Colorado, compitió por nuestro país.

Además, la esquiadora de 46 años de edad será la abanderada en la ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026, el próximo 6 de febrero, junto con Donovan Carrillo.

Otro momento histórico para el deporte de invierno 🇲🇽❄️

Lasse Gaxiola, hijo de Sarah Schleper, logró su clasificación vía ranking en esquí alpino a los Juegos Olímpicos de Invierno #MilanoCortina2026.

Madre e hijo en una misma prueba. 🤯👏 pic.twitter.com/FfsarvJGo7 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 19, 2026

Por su parte, Lasse Gaxiola se ganó la oportunidad de hacer dupla con su mamá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 después de que le ganó a Alejandro Cantele en la disputa por el último cupo de México al magno evento.

La afición de Lasse Gaxiola por el esquí alpino se debe no solamente a su mamá, pues su padre, Federico Gaxiola, es un entrenador mexicano de esta disciplina, por lo que desde chico tuvo contacto con este deporte.

El único antecedente de una dupla madre-hijo en unos Juegos Olímpicos

Solamente una vez hubo una dupla madre-hijo en unos Juegos Olímpicos, pero fue en los de Verano y justo hace una década, en la edición de Río 2016.

Se trató de Nino Salukvadze y su hijo Tsotne Machavariani, quienes representaron a Georgia en tiro deportivo (pistola de aire). Se trató de la octava participación en el magno evento para Nino, mientras que para Tsotne fue su debut.

EVG