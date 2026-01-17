Ella es Regina Martínez, esquiadora que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Regina Martínez representará a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La esquiadora de fondo Regina Martínez es una de las cuatro deportistas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, a desarrollarse del 6 al 22 de febrero en Milano-Cortina, donde intentará poner en alto el nombre del país.

Médica de profesión, la atleta originaria de la Ciudad de México, de 33 años de edad, comenzó su andar como esquiadora en unas vacaciones en Bosques de Monterreal, en Coahuila, cuando era niña.

Pero su experiencia en el esquí de fondo inició en las montañas nevadas de Estados Unidos mientras estudiaba medicina en la Universidad de Minnesota.

El pasado futbolístico de Regina Martínez

La relación de Regina Martínez con el deporte incluye también una etapa como futbolista, pues práctico el balompié desde que tenía ocho años hasta el segundo curso de la universidad, donde formó parte de las fuerzas básicas de Pumas Femenil.

Su andar como futbolista también llevó a la esquiadora de fondo a la Primera División de Costa Rica, pero sus estudios la alejaron del deporte más popular del mundo.

Sin embargo, Regina Martínez quería seguir ligada al deporte y su desempeño y vida como estudiante de medicina en Estados Unidos la llevó a involucrarse en el esquí de fondo, disciplina en la que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Algunos logros destacados de Regina Martínez

Regina Martínez se convirtió en el 2021 en la primera mexicana en representar al país en un mundial de esquí, que en aquella ocasión se llevó a cabo en Obertsdorf, Alemania.

La mexicana aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en agosto del 2025, cuando obtuvo la medalla de oro en Chile, tras lograr el puntaje necesario para ocupar la plaza olímpica que ella misma había conseguido para la Federación Mexicana de Ski meses atrás en Trondheim, Noruega.

Regina Martínez escogió la especialidad de Urgencias en su carrera de Medicina. Para el podcast en español de Olympics.com, aseguró que esta decisión la tomó porque es amante de “la adrenalina y las cosas muy intensas”.

Regina Martínez debutará en Milano-Cortina 2026 el próximo 12 de febrero en la prueba de 10 kilómetros salida por intervalos.

EVG