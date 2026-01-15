¿Dónde ver y cuándo son todas las competencias de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La delegación mexicana ya está lista para viajar a Italia, donde se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en los cuales Donovan Carrillo asiste como el abanderado de nuestro país y un favorito de la afición azteca, pues ha demostrado que puede codearse con los mejores patinadores del mundo.

El atleta mexicano buscará regresar del viejo continente con la mano en alto y una medalla en su cuello, aunque no será una misión sencilla, pues tendrá que competir al más alto nivel de exigencia para poder subirse al podio en Milano-Cortina, ciudades que albergarán las diferentes competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Aquí te contamos qué días, a qué hora y por dónde puedes ver todas las competencias de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

¿Cuándo y dónde ver las competencias de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Donovan Carrillo ya recibió la Bandera de México en Palacio Nacional a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y es el abanderado de nuestro país para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, torneo en el que participará en la disciplina de patinaje artístico.

El primer día de actividad para Donovan Carrillo en Milano-Cortina será el sábado 7 de febrero cuando salte a la pista de hielo para el programa corto, mientras que el domingo 8 del mismo mes volverá a la actividad para el programa libre en la categoría de patinaje individual, día en el que se entregan las primeras medallas de la competencia.

Del 9 al 13 de febrero serán las competencias de danza rítmica, danza libre y el programa libre, que entregará más medallas a los participantes, en donde Donovan Carrillo buscará subirse al podio, y toda la actividad la podrás seguir a través del canal de YouTube de Claro Sports.

¿Quiénes son los otros tres atletas mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno?

La delegación mexicana ya se prepara para viajar a las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo para concentrarse en la villa olímpica de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en busca de traer de regreso a México una medalla.

Allan Corona - Esquí de fondo

Regina Martínez - Esquí de fondo

Sarah Schleper - Esquí alpino

Ellos son los tres deportistas, además de Donovan Carrillo, que la afición mexicana podrá ver durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026; toda la actividad de este torneo se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Claro Sports.

