Donovan Carrillo termina en el lugar 22 de Milano-Cortina 2026 y empata su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos de Invierno

El mexicano Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo vivió en Milano-Cortina 2026 la segunda final de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno, terminando en el lugar 22 del programa largo del patinaje artístico. Con este resultado igualó su mejor participación en una justa invernal, que fue en Beijing 2022.

Carrillo Suazo terminó la final invernal con 219.06 unidades, su mejor marca de la temporada, pero que lamentablemente no fue suficiente para estar en la parte alta de la clasificación.

Memorable e histórico ✨

Donovan Carrillo se brindó en la pista del Milano Ice Skating Arena al ritmo de de Elvis Presley, dedicando cada giro y cada salto a un sueño llamado Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Porque cuando se patina con el corazón, el destino… pic.twitter.com/2J7eU1vBq6 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 13, 2026

El campeón olímpico de la disciplina fue kazajo Mikhail Shaidorov. La plata y el bronce fueron para los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, respectivamente.

Pese a todo, Donovan Carrillo representó a México de la mejor manera, compitiendo y llegando a una final olímpica por segunda vez en su carrera.

“De inicio a fin he disfrutado de mi rutina, tener a mis padres por primera vez viéndome en unos Juegos Olímpicos, el cariño y apoyo que recibido de la gente. Hay mucho aprendizaje, pero siento que sirve como un parteaguas en mi carrera deportiva”, dijo el mexicano para Claro Sports tras la final en Milan.

Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ı Foto: X de la CONADE

La disputa por las medallas quedó, como se esperaba, en los competidores que mejores resultados obtuvieron el martes. Pero hubo grandes sorpresas, pues el gran favorito, el estadounidense Ilia Malinin, quedó lejos de las medallas.

Otro patinador que no estuvo a la altura de lo que se esperaba fue el francés Adam Siao Him Fa, quien no entró a la lucha por las preseas luego de haber sido uno de los mejores patinadores en el programa corto.

Más participación de mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Allan Corona hizo historia en los 10km de Milano-Cortina 2026 al conseguir el mejor resultado para un mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Esquí de Cross Country.

Alan Daniel Corona tuvo su primera experiencia en Juegos Olímpicos de Invierno, siendo el quinto mexicano de la historia que compite en esquí de fondo. Terminó la prueba en el lugar 105 con tiempo de 28:33.9 tras unos intensos 10 km.

aar