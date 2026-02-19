En América se acabó la paciencia con Kevin Álvarez, André Jardine no lo ocupará y ya tiene a su titular (VIDEO)

Para el partido ante el Puebla, André Jardine realizará algunos cambios en su equipo titular, y ese es el de Kevin Álvarez, pues el entrenador brasileño decidió darle descanso al lateral mexicano por el tema de los abucheos que ha vivido en los últimos partidos y en su lugar entrará el nuevo fichaje de las Águilas, Aaron Mejía, quien no ha realizado su debut como azulcrema.

“Kevin cuenta con todo nuestro apoyo, y mientras él siga entrenando, enfocado, queriendo dar la vuelta como lo veo, va a tener mi apoyo. El día que él decida desistir de querer estar aquí, de querer competir, va a ser el día que ahí también dejamos que siga otro camino. Los abucheos en clubes como este hacen parte, entonces creo que él tal vez está viviendo por primera vez en su carrera algo así“, comentó André Jardine.

América 🦅



BREAKING



André Jardine confirma que mañana Kevin Álvarez va a la BANCA y Aarón Mejía hará su debut con las Águilas, dentro del cuadro titular.@ESPNmx pic.twitter.com/JbnTaYCCnG — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 19, 2026

Además, el técnico del América dejó en claro que “de verdad siento que en este momento hay mucha carga sobre él, hay muchas cosas en su cabeza, y del partido de mañana va a jugar Aaron Mejía, que viene entrenando muy bien, también para dar una pausa y un poco de aire a Kevin, pero la confianza que tenemos en él sigue cien por ciento, y siento que es de estos jugadores que va a sumarse a estos casos de Zendejas, de Miguel Layún y otros tantos que fueron abucheados y al final salieron de este club como ídolos, como campeones”.

Kevin Álvarez ha sido abucheado en los últimos partidos del América

Kevin Álvarez ya fue campeón de la Liga MX con el América y en su llegada al nido de Coapa comenzó a enamorar a la afición con sus actuaciones, pero después de su lesión el nivel del lateral mexicano no ha sido el mismo, por lo que se ha ganado los abucheos de los americanistas en los últimos partidos de las Águilas.

Tanto en el encuentro ante el Olimpia de la Concacaf Champions Cup como en el Clásico Nacional ante las Chivas, Kevin Álvarez se llevó abucheos por parte de la afición del América, por lo que André Jardine decidió sacarlo del campo, pero aun así la gente se hizo sentir mientras caminaba a la banca, y Aaron Mejía será su reemplazo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Hay personas que se preguntan, por qué la afición del America abuchea a Kevin Álvarez? e incluso critican el acto…La realidad, es que existe un gran sector que está HARTO de cosas como esta.



Es INAUDITO, que este sea el lateral derecho del @ClubAmerica…pic.twitter.com/p2JIOxS5Q4 — Angel Ricalde (@efectoRicalde) February 15, 2026

América quiere olvidar la dura derrota a manos de Chivas este fin de semana

El América vivió una terrible derrota a manos de las Chivas en el Clásico Nacional, dejando ver las carencias que tiene el equipo de André Jardine en cada línea, por lo que el partido ante el Puebla será importante para que las Águilas vuelvan a la senda del triunfo en el Clausura 2026.

El conjunto dirigido por André Jardine visitará la cancha del Estadio Cuauhtémoc para medirse al Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX, y el encuentro está programado para este viernes 20 de febrero en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Además del cambio de Kevin Álvarez, André Jardine también reveló que el brasileño Raphael Veiga tendrá su primera titularidad con el América en este encuentro.

