Cruz Azul y Chivas casi llegan a los golpes antes de iniciar el partido en el Estadio Cuauhtémoc

El encuentro entre el Cruz Azul y Chivas inició calientito desde antes que los equipos saltaran al campo para el pitazo inicial, pues los cuerpos técnicos de ambos clubes casi llegan a los golpes en los túneles del Estadio Cuauhtémoc.

Con información de Adrián Esparza Oteo, reportero en cancha de TUDN, reportó que al momento en que ambos clubes iban bajando de su autobús para entrar a los vestidores del estadio, los cuerpos técnicos tanto del Rebaño Sagrado como de La Máquina casi arman un conato de bronca en los túneles del recinto.

El mismo reportero comentó en la transmisión que también hay una invasión de la afición rojiblanca en la cancha en Puebla, pues es el primer encuentro del Cruz Azul en su nueva casa que tiene un lleno total.

Cruz Azul tiene una racha de victorias sobre Chivas en la Liga MX

El Cruz Azul recibió a las Chivas en la cancha del Cuauhtémoc en el partido más llamativo de la Jornada 7 del Clausura 2026, una rivalidad que tiene una historia detrás y que ha regalado partidos que han quedado en la memoria de los aficionados a través de los años.

Antes de este encuentro, La Máquina presume una racha de seis partidos sin conocer la derrota ante las Chivas; de esta racha, cinco son victorias y un empate, además de que la última vez que el Rebaño Sagrado derrotó a los cementeros fue en el Estadio AKRON en el Apertura 2023, aunque de visita no pueden vencer al Cruz Azul desde el Clausura 2022.

La última vez que estos dos clubes se vieron las caras en el toreo local fue en la liguilla del Apertura 2025, cuando La Máquina dejó fuera en los cuartos de final a las Chivas y los rojiblancos lo recuerdan con tristeza por el penal errado por parte del ‘Chicharito’ Hernández.

Los ánimos están calientes entre el Cruz Azul y las Chivas

El primer tiempo entre el Cruz Azul y las Chivas no deja de tener piques entre los jugadores de ambos clubes y los cuerpos técnicos, un encuentro en el que el Rebaño Sagrado se está jugando el invicto de seis jornadas.

Cada falta, todas las decisiones en contra y todos los balones se están peleando a muerte en los primeros 45 minutos, tanto así que el árbitro central ya mostró seis tarjetas preventivas, tres para cada bando.

A pesar de que el Cruz Azul ya anotó el primer tanto de la noche, las Chivas no dejan de presionar y buscan el tanto que les dé el empate para buscar la victoria de visita.

