Un GIGANTE de Europa ofrece 345 millones por la Hormiga González para llevárselo de Chivas

‘La Hormiga’ González está teniendo un gran torneo con las Chivas, siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla y el goleador del equipo, pues lleva cinco goles en seis jornadas disputadas, por lo que un equipo de Europa ofreció una jugosa cantidad para llevarse al delantero mexicano al futbol de Rusia.

Con información del reportero Jesús Bernal, periodista de ESPN, el CSKA de Moscú ofreció 345 millones de pesos mexicanos (20 MDD) para llevarse a ‘La Hormiga’ González al futbol del viejo continente, el conjunto de Rusia también tenía la intención de pagar la cláusula de rescisión del delantero mexicano, pero la razón por la que no se concretó el fichaje fue por decisión del ariete azteca que decidió quedarse en el Rebaño Sagrado.

Estos son los números de la Hormiga González con las Chivas

Armando González es el actual referente en el ataque de las Chivas, pero antes de convertirse en el goleador del Rebaño Sagrado, el mexicano tuvo que esperar su oportunidad para demostrar de lo que es capaz dentro del campo de juego y lo hizo siendo campeón de goleo en la campaña pasada.

Desde su debut en Primera División con las Chivas, ‘La Hormiga’ González ha disputado 52 encuentros con los rojiblancos, en los que suma 22 goles y tres asistencias, además de que se encuentra en la órbita de Javier Aguirre para ser convocado por la Selección Mexicana a la Copa del Mundo del 2026.

De momento, el ariete mexicano lleva cinco tantos en el Clausura 2026 con las Chivas y volverá a pelear el campeonato de goleo con Joao Pedro, pues el italiano tiene una anotación más que González, pero aún quedan bastantes partidos para conocer al máximo rompe redes de la actual campaña del futbol mexicano.

La Hormiga González buscará aumentar su cuota goleadora ante el Cruz Azul

En la Jornada 7, las Chivas se medirán ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido crucial para el equipo de Gabriel Milito, pues pondrán en juego su invicto de seis encuentros en el Clausura 2026, además de que ‘La Hormiga’ González podría seguir aumentando goles a su cuenta.

El compromiso más llamativo de la séptima fecha enfrenta al primer lugar de la tabla general contra el segundo puesto de la competencia y La Máquina podría terminar con el paso perfecto del Rebaño Sagrado para acercarse en puntos en la tabla general, con lo que podrían pelear por el liderato del torneo.

Después del compromiso ante los cementeros, seguramente Armando González será convocado por Javier Aguirre para el partido amistoso ante Islandia en Querétaro.

