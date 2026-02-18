Roberto Alvarado revela que todos los jugadores de las Chivas son Therians por esta inaudita razón (VIDEO)

Roberto Alvarado reveló un secreto que los jugadores de las Chivas se lo tenían bien guardado, pues el delantero del Rebaño Sagrado salió en un video publicado por el equipo en redes sociales, donde comenta que todos los futbolistas rojiblancos son Therians por esta increíble razón.

El community manager de las Chivas estaba grabando un video donde le pregunta a los jugadores su canción del momento, aunque “El Piojo” Alvarado se negó a responder diciendo que no le importa la música, pues comentó que “todos los de las Chivas son Therians, porque son unos perros para jugar”.

En cuanto Roberto Alvarado dio este dato, todos se empezaron a reír por lo que dijo el delantero mexicano y se retiró; además, varios aficionados comentaron que el chiste de ‘El Piojo’ sí los hizo reír.

¿Qué son los famosos Therians?

En los últimos días se comenzó a hacer viral el tema de los Therians en redes sociales, pues a muchos internautas les sorprendió que algunas personas salieran a la calle realizando acciones de animales, pues también llevan una máscara o pintura de perros.

Cabe recalcar que ellos mismos han declarado que no se sienten identificados como humanos, sino como animales, por lo que varios salen como perros, gatos o hasta serpientes, realizando acciones características por la calle, como caminar con las manos en el piso o ladrar.

Además, en redes sociales hay un video de un veterinario, que explica que los Therians han acudido a su consultorio para recibir atención médica como animales, pues tratan de apegarse lo más que se pueda a lo que realizan los perros o gatos en su día a día.

🇦🇹 Hormiga fue elegido como el mejor jugador de la Jornada 6 👏🏻



Excelente trabajo en equipo, mi Rebaño 🔥 pic.twitter.com/IZkMFFiJqn — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2026

Chivas se enfrenta al Cruz Azul y el invicto está en juego

Llegó la Jornada 7 del Clausura 2026 y el partido del fin de semana será el de las Chivas contra el Cruz Azul, encuentro que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, pero el Rebaño Sagrado pondrá en juego el invicto que tiene con seis victorias.

Este cotejo enfrenta al primer lugar de la tabla general contra el segundo puesto de la competencia, encuentro que promete muchas emociones y goles en los 90 minutos, aunque si La Máquina llega a ganar el compromiso, el Rebaño Sagrado seguirá siendo líder del torneo local.

El partido entre las Chivas y el Cruz Azul será el sábado 21 de febrero en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

DCO