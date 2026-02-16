Gabriel Milito le aplicaría a Chivas la de Fernando Gago; en Independiente ya tienen su silla preparada

Fernando Gago, entrenador de Chivas, es aclamado por la afición de Independiente de Avellaneda.

El buen trabajo que Gabriel Milito está haciendo como entrenador de Chivas ha despertado el interés de la afición de Independiente, que quiere ver al argentino en su club, pero no en la dirección técnica, sino en la presidencia, lo cual ha encendido las alarmas en los seguidores de Chivas, que temen una nueva traición como la que en su momento hizo Fernando Gago.

Este rumor comenzó luego de que la cuenta de X de Independiente no duerme lanzó la pregunta “¿Es Gabriel Milito el presidente que necesita Independiente para salir adelante?“, cuestionamiento que se hizo viral entre los fans del conjunto sudamericano, que en general dieron su visto bueno al respecto.

¿Es Gabriel Milito el Presidente que necesita #Independiente para salir adelante? pic.twitter.com/x9RI5hNyoz — Independiente No Duerme (@CAInoduerme) February 12, 2026

Néstor Grindetti es el presidente de Independiente desde julio del 2023, pero a la afición del Rojo le gustaría ver en ese puesto al actual timonel de Chivas, cuyos seguidores ya se inquietaron en redes sociales, pues el argentino tiene líder e invicto al Rebaño en su segundo torneo en la Liga MX.

El pasado de Gabriel Milito con Independiente

Gabriel Milito conoce muy bien a Independiente, pues fue el club con el que debutó como futbolista profesional y también con el que puso fin a su carrera en las canchas.

Gaby debutó en diciembre de 1997 con el Rojo y ahí permaneció hasta el 2003, cuando dio el salto a Europa para unirse a la plantilla del Real Zaragoza, donde estuvo hasta el 2007, cuando se fue al Barcelona.

En su primera etapa con Independiente de Avellaneda, Gabriel Milito ganó un título, el de liga en el Apertura 2002. El exdefensa volvió al club en el 2011 y al año siguiente se retiró. En su segundo periodo con los Diablos Rojos no consiguió trofeos.

El mal recuerdo de Fernando Gago para la afición de Chivas

El argentino Fernando Gago negó que tuviera una oferta de Boca Juniors horas antes del clásico tapatío entre Chivas y Atlas en el Apertura 2024, y pocos días después dejó el timón rojiblanco para tomar las riendas de la escuadra xeneize.

La manera en la que se dio la salida del exmediocampista dejó un mal sabor de boca al interior del Guadalajara y entre sus seguidores, a los que no les gustaría ver algo similar con Gabriel Milito.

Lo único cierto hasta el momento es que Independiente no ha dicho que quiere que Gabriel Milito sea su presidente y de igual forma el entrenador de las Chivas tampoco ha mencionado algo al respecto, por lo que se trata de un deseo de la fanaticada del Rojo.

