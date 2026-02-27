Liga MX hace cambios importantes en el Querétaro vs América y el Pachuca vs Puebla

La Liga MX informó con un comunicado en redes sociales que habrá modificaciones en dos partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026. En el desplegado no se aclararon los motivos por los que se dieron estas modificaciones.

El primer juego que se verá afectado es el compromiso entre los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del América, que se jugará el siguiente 7 de marzo en el Estadio Corregidora.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.



El partido entre @Club_Queretaro y @ClubAmerica se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.



Asimismo, el encuentro entre @Tuzos… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 27, 2026

“El partido entre Club Querétaro y Club América se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora”, informa.

El segundo cotejo que cambió fue el Pachuca vs Puebla. Los aficionados que quieran ver el duelo en vivo tendrán que asistir a la cada de los hidalguenses el 7 de marzo.

“Asimismo, el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y Club Puebla se disputará el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo”.

América va por otra victoria en la Liga MX

En la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el América se enfrenta ante los Tigres en uno de los duelos más esperados de esta fecha. A este cotejo el conjunto capitalino llegará con los ánimos por los cielos luego de su última actuación.

Luego de la goleada del América ante el Puebla, en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador André Jardine habló sobre la estabilidad que le traerá esta victoria, pues estaba esperando una actuación que le diera respuesta a los aficionados.

“Procuro no sacar todas las conclusiones después de un partido porque siempre cambia todo y ahora en este torneo no hemos ido del todo mal. Pero hoy era muy importante darle una respuesta a la gente y a nosotros en este partido para ganar”, indicó André Jardine en conferencia de prensa.

Las Águilas vencieron a una Franja que opuso poca resistencia y que no fue parámetro para evaluar si hay mejoría en el torneo. Lo destacable es que a la ofensiva parece que el equipo empieza a tener más variantes. Se estrenó el brasileño Raphael Veiga, quien abrió el marcador.

aar