Lionel Messi revela su secreto mejor guardado e involucra a la Liga MX ¿el argentino llega a México?

Lionel Messi estuvo en el podcast de Nahuel Guzmán ‘Miro de Atrás’, episodio en el que hablaron de varias etapas en la carrera del futbolista argentino, pero un momento que se llevó las miradas de los aficionados fue cuando el astro argentino reveló que, desde su llegada a la MLS con el Inter Miami, se convirtió en un fan de la Liga MX.

“Muchas veces lo hablé con el ‘Patón’ (Guzmán) de la liga, incluso yo muchas veces lo dije, de la liga de México, de los mexicanos; incluso cuando vine acá, mucho más, porque está más cerca. Por ahí cuando estás en Europa, los horarios y eso se hace más difícil, pero estando acá, consumí mucho el futbol mexicano, como en México se debe consumir también la MLS, porque está muy cerca e incluso jugamos competiciones juntos“, comentó Lionel Messi.

Lionel Messi y su posibilidad de jugar en México este 2026

Inició la temporada 2026 de la Concacaf Champions Cup y el Inter Miami está participando, aunque con la ventaja de evitar la Ronda 1 del torneo, así que su participación iniciará hasta los octavos de final del certamen internacional, pero existe una posibilidad de ver a Lionel Messi jugar en México.

El conjunto de ‘Las Garzas’ está esperando rival, que saldrá de la serie entre Nashville y el Atlético Ottawa, y en caso de que avancen sin problema a los cuartos de final, se podrían medir ante el Club América para pelear por su boleto a las semifinales del certamen.

Sin embargo, las Águilas de André Jardine también tienen que hacer su trabajo, pues para avanzar a los cuartos de final y enfrentarse al Inter Miami de Lionel Messi, los azulcremas deben vencer al Philadelphia Union o Defence Force.

El Inter Miami inició con el pie izquierdo la nueva temporada de la MLS

El Inter Miami arrancó su participación en la nueva temporada de la Major League Soccer; sin embargo, no fue el resultado esperado, pues el conjunto que dirige Javier Mascherano sufrió una terrible derrota a manos del LAFC de visita.

A pesar de tener a un nuevo referente al ataque, que es el mexicano Germán Berterame, el equipo de Miami, que es el actual campeón de la MLS, no pudo meter un gol en el encuentro a pesar de los diez tiros que tuvieron en los 90 minutos.

El siguiente encuentro del Inter Miami en la MLS será el domingo 1 de marzo, cuando disputen el derbi de la ciudad ante el Orlando City en la cancha del Exploria Stadium.

