¿Ángel Correa llegaría al Inter Miami si Lionel Messi se lo pide? Esta es la impactante respuesta del argentino (VIDEO)

Ángel Correa llegó en julio del 2025 a los Tigres, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la Liga MX por sus actuaciones con el conjunto de la UANL, pero a seis meses de su llegada al futbol mexicano, el delantero argentino fue cuestionado sobre una posible llegada al Inter Miami.

“Es una realidad que ya se fue Berterame para el Miami, se han llevado un grandísimo delantero; lo conozco, es una gran persona y le deseo lo mejor, y después de nada, yo tengo contrato acá en Tigres, la verdad que estoy agradecido y muy feliz, tanto yo como mi familia, por cómo nos recibieron desde el primer momento, y así que nada, en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme a otro lado a jugar”, comentó Ángel Correa en conferencia de prensa.

Si Messi lo llama, se va al Inter como Berterame?:



"Es una realidad que ya se fue Berterame para el Miami. Se han llevado un grandísimo delantero, le deseo lo mejor. Y después, yo tengo un contrato en Tigres, en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme a otro lado a jugar" pic.twitter.com/1E0wOaX8Wv — Edgar Martínez (@garymtzjr) February 13, 2026

Estos son los números de Ángel Correa con los Tigres

Ángel Correa aterrizó en nuestro país el año pasado para disputar el Apertura 2025 con los Tigres, torneo en el que el equipo de Guido Pizarro consiguió llegar hasta la final, aunque cayeron derrotados a manos del Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Desde su arribo a la Liga MX procedente del Atlético de Madrid, Ángel Correa ha disputado 31 partidos con la camiseta de los Tigres; sumando todas las competiciones, tiene 17 goles y seis asistencias, ganándose un lugar en el once titular del club universitario.

De momento, el delantero argentino y sus compañeros se encuentran disputando todos los títulos posibles en la temporada; van en el segundo lugar de la tabla general del Clausura 2026 con 10 puntos y avanzaron a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup tras vencer al Forge en la Ronda 1 del certamen internacional.

🏆🇦🇷 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒖𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒂𝒓𝒓𝒂, 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐.



🤝 Bienvenido a tu nueva casa, la casa de 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏.@AngelCorrea32 llega para presentar sus exámenes médicos y posteriormente firmar con La U… pic.twitter.com/c9RzjiBZaO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 9, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Ángel Correa con los Tigres en la Liga MX?

El Clausura 2026 sigue su marcha y los Tigres ya se preparan para afrontar su siguiente encuentro en la Liga MX, el cual se perfila para ser uno de los mejores de la Jornada 6 después del Clásico Nacional que se disputa el 14 de febrero.

El conjunto de Ángel Correa y compañía viajará a Puebla para visitar el Estadio Cuauhtémoc, en donde se verán las caras con el Cruz Azul para disputar los tres puntos de la sexta fecha del certamen local.

Este encuentro enfrenta al segundo lugar de la tabla general, los Tigres, contra el tercer puesto de la misma, el Cruz Azul, compromiso que se llevará a cabo el domingo 15 de febrero en punto de las 16:30 horas.

