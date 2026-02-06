Tigres remonta y golea a Santos en el arranque de la Jornada 5 del Clausura 2026; Necaxa humilla a San Luis

Los Tigres recibieron en la cancha del Estadio Universitario a Santos en el arranque de la Jornada 5 del Clausura 2026, encuentro que terminó ganando el conjunto de San Nicolás de los Garza por marcador de 5-1 después de sufrir en el primer tiempo.

El primer gol llegó a los 36 minutos de tiempo corrido cuando Joaquim se equivocó en la salida de balón y entregó la esférica a Ramiro Sordo, quien cedió la esférica a Lucas Di Yorio para dejarlo solo frente a Nahuel Guzmán, y el delantero argentino definió entre las piernas del guardameta rival para adelantar a su equipo.

La respuesta de los Tigres no tardó en llegar; fue al minuto 40 de tiempo corrido, cuando el mismo Joaquim se levantó en el área de Santos y con un remate fuerte de cabeza puso tablas en el marcador, con lo que remendó su error en el gol del rival.

La U de Nuevo León no tardo nada en remontar, y el autor del gol fue nada más y menos menos que el "Gacelo" López. 🐯#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #TIGSAN | #J5 pic.twitter.com/PSi3aXvrHj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

Del primer gol de los Tigres en adelante, el conjunto dirigido por Guido Pizarro tomó el control del cotejo y no dejó de pisar el acelerador hasta que el árbitro marcó el final del partido tras 93 minutos jugados, pues al 43′ apareció Iván López dentro del área para solo empujar la esférica al fondo de la red.

El segundo tiempo fue totalmente para los auriazules, pues iniciando la parte complementaria, el árbitro central marcó penal para los Tigres tras la revisión en el VAR y fue la figura Ángel Correa quien marcó el tercer tanto de la noche para los locales.

Diego Lainez también escribió su nombre en el marcador al minuto 73 de juego, tras una asistencia de Ángel Correa, mientras que el quinto tanto fue de Diego ‘Chicha’ Sánchez, con el que pusieron el último clavo en el ataúd de Santos, equipo que en sus últimos dos partidos ha recibido nueve goles.

Ahora les traigo todos los goles que están cayendo. 😅



De mientras el cobro de Ángel Correa. #LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #TIGSAN | #J5 pic.twitter.com/i9oZXAVOPj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

Necaxa rompe racha de derrotas goleando al Atlético de San Luis

En el partido que se jugó en simultáneo en Aguascalientes, el Necaxa terminó goleando al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Victoria por marcador de 4-1, con Franco Rossano como uno de los mejores jugadores del partido con sus tres asistencias.

El marcador no tardó en abrirse, pues fue al minuto 4 de tiempo corrido cuando Rossano cedió la esférica para Julián Carranza; el argentino no desaprovechó la oportunidad y mandó a guardar la número cinco al fondo de las redes.

El primer tiempo terminó con la ventaja para los Rayos, un gol anulado para Carranza y la expulsión de Robson Bambu, acción que fue clave en el cotejo para que el conjunto de Martin Varini rompiera una racha de tres partidos sin conocer la victoria y sin anotar gol.

Banda, acá les dejó el gran cabezazo de Tomás Badaloni para ampliar la ventaja de los Hidrocálidos. 👏#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #NECADSL | #J5 pic.twitter.com/KVuB0Vgp4V — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

En el segundo tiempo, el Necaxa necesitó de 14 minutos para lograr el 4-0 parcial en el marcador. El primero fue Tomás Badaloni, con un remate de cabeza entre dos rivales; él consiguió el segundo tanto de la noche para los locales.

Siete minutos más tarde, Alexis Peña, el central del Necaxa, también remató con la cabeza dentro del área para aumentar la ventaja en el tablero para los de Martin Varini, mientras que el cuarto y último tanto llegó al 73′ de juego gracias a Ricardo Monreal, tras la tercera asistencia de Franco Rossano.

Por parte del Atlético de San Luis, Joao Pedro fue el que descontó en el marcador desde los once pasos, tras una falta dentro del área que el árbitro se tardó en marcar, pero al final el delantero italiano convirtió el único tanto de los visitantes en el compromiso.

DCO