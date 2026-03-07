Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Toluca vs FC Juárez de la Jornada 10 del Clausura 2026

Toluca expone su invicto en el Clausura 2026 en su duelo ante FC Juárez en la Jornada 10.

El bicampeón Toluca recibe a FC Juárez este domingo 8 de marzo en el Estadio Nemesio Díez en la continuación de la Jornada 10 del Clausura 2026, un duelo en el que los escarlatas intentarán mantenerse como los únicos invictos en la Liga MX.

Los Diablos Rojos llegan a este duelo con la motivación a tope luego de que a mitad de semana vencieron a Pumas en Ciudad Universitaria, con lo que acabaron con el invicto de la escuadra auriazul para convertirse en el único club que no conoce la derrota en el torneo.

Pero los Bravos también se presentan a este compromiso con los ánimos por los cielos después de que se impusieron al América en el Estadio Ciudad de los Deportes, triunfo con el que acentuaron el mal momento de las Águilas.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Toluca vs FC Juárez?

El partido entre Toluca y FC Juárez se jugará este domingo 8 de marzo, en el Estadio Nemesio Díez. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de la señal de Vix.

Fecha : Domingo 8 de marzo

Hora : 17:00

Estadio : Nemesio Díez

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de Toluca y FC Juárez

TOLUCA : Hugo Gonzalez, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Luan, Pavel Pérez, Jesús Angulo, Jorge Díaz, Paulinho y Alexis Vega.

FC JUÁREZ: Sebastián Jurado, Francisco Nevarez, Jesus Murillo, Moises Mosquera, Alejandro Mayorga, Homer Martínez, Jairo Torres, Denzell García, Monchu, José Rodríguez y Oscar Estupiñán.

Alexis Vega regresa a una convocatoria con el Toluca

Los aficionados del Toluca están más que expectantes para el duelo ante FC Juárez debido a que el mismo marca el regreso del delantero Alexis Vega.

El atacante no ha tenido actividad en lo que va del Clausura 2026 a causa de una lesión de rodilla, por la cual requirió una limpieza artroscópica en enero.

Alexis Vega no juega con el Toluca desde el 14 de diciembre del 2025, cuando jugó 13 minutos contra Tigres en la final de vuelta del Apertura 2025, convirtiendo el penalti que le dio el título a los Diablos Rojos.

