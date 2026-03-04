Turco Mohamed revela la fecha en la que Alexis Vega estará disponible para la Selección Mexicana

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX solo queda un equipo invicto, los Diablos Rojos del Toluca, que siguen en ascenso en nivel de juego y parece que solo les falta una pieza para estar completos; Alexis Vega, quien de acuerdo al Turco Mohamed estará de regreso muy pronto y por consecuencia, disponible para la Selección Mexicana.

Luego de vencer a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, el entrenador escarlata, Antonio Mohamed, habló sobre el retorno de Alexis Vega a los terrenos de juego. El delantero ha estado ausente recuperándose por lesión, pero está siendo considerado para el próximo juego.

Alexis Vega en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX ı Foto: Mexsport

“Alexis está hace una semana normal. Vamos a ver si el sábado tienen algunos minutos de cancha o el domingo. Seguramente jugará o irá a la banca”, comentó en conferencia de prensa el Turco, dejando ver que el retorno de su capitán está cerca.

Alexis Vega estaría de regreso el siguiente fin de semana, cuando el Toluca se enfrente a Bravos de Juárez. Para este compromiso, según Mohamed, el extremo estaría por lo menos en la banca, marcando una fecha muy esperada para el Tricolor.

Vega es una de las ausencias más sonadas de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 y con su retorno a jugar con el conjunto escarlata se abre la puerta a que pueda ganarse un lugar en la convocatoria de Javier El Vasco Aguirre.

Alexis Vega en la final Toluca vs Tigres ı Foto: Mexsport, AP, Reuters, Capura de video

En el duelo ante el Club Universidad el Toluca vino de atrás. De ir perdiendo sacaron la casta del bicampeón y terminaron ganando 3-2 en uno de los mejores duelos de lo que va de la jornada y del torneo en general.

Al respecto de esta muestra de carácter, el Turco Mohamed comentó que es mérito de sus jugadores, que a pesar de sus dos campeonatos siguen con ganas de hacer historia y de sacar resultados.

“El equipo juega como si no hubiese ganado campeonatos. Sigue compitiendo igual y también existe una competencia interna para defender el puesto. Esto me hace sentir orgulloso del grupo que conduzco”, añadió.

aar